Qualcuno ha costruito una Bugatti Chiron nel cortile di casa: una replica incredibile

Esistono delle auto che possiamo soltanto sognare, talvolta così esclusive che risulta anche difficile vederle su strada. A questo punto o ci rassegniamo alla dura realtà, oppure possiamo rimboccarci le maniche e costruire a mano la nostra supercar dei sogni, come lo youtuber vietnamita che ha terminato la sua Bugatti Chiron replica.

Un team di ragazzi del Vietnam non poteva certo permettersi una vettura del genere, ma come è scritto nella descrizione del loro ultimo video, dopo un anno di lavoro hanno realizzato il loro sogno, quello di possedere una Bugatti Chiron, seppur a modo loro.

Nell’ultimo video caricato sul canale YouTube NHET TV, in 45 minuti sono state riassunte le fatiche di 365 giorni passati nel cortile di casa al lavoro sulla loro personalissima Bugatti Chiron, una riproduzione che ha dell’incredibile se pensate che è stata realizzata interamente a mano con una proverbiale arte nel fai-da-te.

Il progetto è partito dalla creazione di un modello dell’auto in argilla modellata a mano, che è poi servito per creare lo stampo e la successiva carrozzeria in fibra di vetro. Nel frattempo hanno costruito anche un telaio in acciaio che potesse ospitare un piccolo motore termico e addirittura sospensioni con attacco push-rod.

Anche gli interni sono stati riprodotti per rispecchiare l’aspetto della plancia originale e quando tutto era pronto e correttamente assemblato, l’auto è stata verniciata con l’iconica tinta bicolore nera e blu, la stessa verniciatura con cui la Chiron fece il suo debutto sul mercato. Il risultato parla da sé, e non mancano alcuni dettagli che impreziosiscono la riproduzione, come i fanali a LED anteriori e i quattro tubi di scarico sul posteriore.

Creazioni come questa mettono in mostra non solo un'eccellente abilità, ma anche ciò che può scaturire da una grande passione per l’automobile, senza dimenticare che questa Chiron è soltanto l’ultimo progetto di questi ragazzi, dato che NHET TV aveva già costruito Ferrari 488 GTB da utilizzare per la vendita di meloni.

E a proposito di progetti fuori di testa ma ben riusciti, non perdetevi la clamorosa Lamborghini Aventador costruita su una Honda Civic.