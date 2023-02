Costruitevi a casa una replica della Peel P50, l'auto più piccola del mondo

Quanti ricordi avete delle sorprese dell'ovetto Kinder da montare? Anche oggi vi parliamo di qualcosa che si può assemblare a casa ed è estremamente piccola: una replica della mitica Peel P50, l’auto più piccola al mondo.

La vettura originale è stata costruita nei primi anni ’60, oggi invece un’azienda chiamata P50 Cars ha deciso di creare una replica facile da montare, anche se ovviamente tutto questo divertimento ha un costo… Originariamente sono state create solo 50 unità della Peel P50 e oggi sono pezzi rarissimi, da collezione, nessuno li porterebbe più in strada. Ed è qui che entra in gioco la replica, disponibile sia con motore termico che elettrico.

La variante elettrica in particolare offre un motore da 4 kW che può spingere la micro-car fino a 45 km/h (comunque più del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro limitato a 20 km/h per motivi legali); per chi volesse più potenza, P50 Cars vi permette anche di sostituire il motore di serie senza problemi, del resto l’auto è da assemblare praticamente da zero…

Il kit ufficiale contiene ruote, telaio, sedile, sterzo, motore e tutto ciò che serve a far funzionare la mini vettura. Secondo P50 Cars servono all’incirca 50 ore per terminare il lavoro, se non avete tutto questo tempo l’azienda vende anche una variante già montata ma in questo modo vi perdete tutto il divertimento… Anche se è minuscola, la P50 replica è dotata di sospensioni, fari, clacson, freni, specchietti e tanto altro, non a caso il costo dell’intero pacchetto non è proprio abbordabile: il kit di montaggio viene venduto a 10.379 sterline, vale a dire poco meno di 12.000 euro al cambio, mentre una P50 replica già montata viene 13.972 sterline, poco meno di 16.000 euro.