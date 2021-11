Costruite il vostro furgone corazzato personalizzato col nuovo configuratore Torsus

Nel caso in cui foste a caccia di una piattaforma sulla quale costruire un fuoristrada enorme, estremamente robusto e profondamente personalizzabile abbiamo qualcosa che può fare al caso vostro: Torsus ha appena messo a disposizione un configuratore online attraverso il quale realizzare il mezzo dei propri sogni.

La compagnia ceca sta infatti dando la possibilità ai propri clienti di comporre un Torsus Praetorian o un Torsus Terrastorm per andare incontro ad ogni esigenza individuale. Ovviamente, se aveste già dato un'occhiata al sito ufficiale, vi sarete resi conto che l'operazione non costa poco, anche se è ampiamente bilanciata da un'offerta davvero niente male. Per il Praetorian si parte infatti da 162.000 euro, mentre il Terrastorm ne richiede almeno 55.665 (il motorhome di Dax Shepard è infinitamente più caro), e tra gli elementi ritoccabili ritroviamo certamente quelli di natura estetica o meccanica, ma non mancano modifiche agli interni da proseguire anche nel postvendita.



Giocherellando con il configuratore abbiamo scelto di creare il nostro Preatorian lanciandoci sull'opzione "Personal Freedom", dato che non abbiamo necessità stringenti nel portare in giro decine di persone con il ramo "People Transportation". Insomma, addentrandoci nel sistema abbiamo scoperto con grande piacere che una lunghissima sfilza di elementi è già inclusa nel prezzo: verricello al retrotreno, scaletta elettrica per l'accesso all'abitacolo, barra antirollio posteriore, sospensioni a balestra, potenti fari a LED anteriori, telecamera posteriore e tanto altro non avranno bisogno di essere acquistati a parte. Di serie è anche il possente motore MAN diesel, il quale mette sull'asfalto 290 cavalli di potenza e 1.150 Nm di coppia attraverso un cambio manuale a nove rapporti.



Alla fine dei conti, anche acquistando una lunga lista di elementi aggiuntivi è difficile sforare quota 200.000 euro, e l'acquirente si porterà a casa (se ha lo spazio necessario) un mezzo con il quale poter affrontare ogni tipo di situazione.



