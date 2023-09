Costruita la prima ZEEKR X per l'Europa: eccola negli impianti cinesi del marchio

Il mercato automotive sta passando un periodo alquanto caotico, i brand cinesi emergenti però continuano per la loro strada e ora la prima ZEEKR X costruita per l’Europa è uscita dalle fabbriche del marchio.

Perché il mondo automotive è in subbuglio? Beh Tesla continua a macinare record (ha prodotto più di 5 milioni di veicoli dal suo debutto) e sembra essere l’unico brand a non percepire crisi, nel frattempo Volkswagen ferma la produzione della ID.3 nella fabbrica di Dresda e annuncia centinaia di licenziamenti. Il tutto mentre l’Europa dichiara guerra alle automobili cinesi, che con i loro prezzi ultra competitivi potrebbero mettere in ginocchio l’industria del vecchio continente. In tutto questo marasma ZEEKR, brand emergente che da poco ha annunciato l’arrivo in Italia con la ZEEKR X, procede spedito per la sua strada. A tal proposito il marchio ha pubblicato un’immagine che ritrae la prima ZEEKR X costruita per il mercato europeo - come a dire “stiamo arrivando”.

La vettura, che condivide il pianale con la Smart #1 (la Smart #1 è in consegna in Italia con 500 euro di ricariche gratis) e con la Volvo EX30, viene costruita in Cina dallo scorso giugno, ora però la versione europea è pronta per approdare - inizialmente - in Svezia e nei Paesi Bassi. Poi arriveranno altri mercati, ZEEKR ha intenzione di rafforzare la sua presenza nel continente entro il 2026, per ora però darà più spazio possibile ai suoi primi store del vecchio continente - localizzati a Stoccolma e ad Amsterdam.

Ricordiamo che la ZEEKR X che vedete in foto ha un prezzo europeo che parte da 44.990 euro, mentre la ZEEKR 001 avrà un tag price di 59.490 euro. Con questi prezzi le vetture sono fuori dagli incentivi italiani, vedremo però se i listini verranno ritoccati al ribasso quando ci sarà il debutto ufficiale nel Belpaese.