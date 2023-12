Costruita l'ultima Dodge Challenger con motore V8: finisce un'era

Dodge Challenger è un mito della guida "all'americana", ovvero quella robusta spigolosa e grossolana per certi aspetti, ma sempre affascinante; la muscle car per definizione. Il suo distintivo motore V8 però sarà presto messo in cantina e farà spazio al nuovo approccio elettrico.

L'ultimo modello, che è uscita dalla fabbrica Stellantis di Brampton, a nord-ovest di Toronto, è una Challenger SRT Demon 170 verniciata di nero e dotata di ben 1.025 cavalli, capace di coprire il quarto di miglio (i nostri 400 metri) in 8,91 secondi. La fine di un'era, di un mito e di un sogno di molti appassionati automobilisti (sapevate che la Dodge Challenger poteva nascere sulla base dell'Alfa Romeo Giulia? Il progetto fu poi scartato).

Insieme ad essa, chiuderà anche lo stabilimento di Brampton per due anni per poter essere riconvertito alla produzione di veicoli elettrici. Oltre alla Challenger, anche la Charger seguirà questo destino a breve ma, come già accennato, non si tratta di un addio, bensì di un arrivederci.

Piccola nota nostalgica: non solo serie conclamate come Fast and Furios hanno contribuito a imprimere un immaginario molto forte attorno alla Dodge Challenger, ma anche lo stesso stile americano di guida ne rappresenta l'incarnazione per eccellenza. Con questa nuova era che si apre davanti a noi, sarà molto difficile dimenticare il passato. Del resto, Dodge Challenger è tutt'oggi la muscle car più venduta d'America.