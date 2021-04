Costruiscono una rotonda ma nessuno la sa usare: l'esilarante video

Paese che vai usanza che trovi. Alcuni sketch de I Simpson lasciavano presagire la differenza tra l'urbanistica americana e quella inglese, quest'ultima da sempre a favore delle rotatorie. Di sicuro non sono abituati ad esse i cittadini della Contea di Rowan, nel Kentucky.

Un video di 46 secondi li ha ripresi mentre tentano di affrontare una rotonda da poco costruita. Il filmato girato dall'utente Reddit con l'affabile nome EVOSexyBeast e postato nel subreddit "Idiots in Cars" è diventato virale in meno di 24 ore: la maggior parte delle vetture circola contromano, le auto che svoltano a sinistra non entrano in rotonda e c'è addirittura chi, per andare dritto, prende contromano la rotonda stessa.

Spezziamo ora una lancia a favore degli incoscienti automobilisti: secondo una ricerca di Kittelson & Associates nell'intero territorio degli Stati Uniti ci sono soltanto 7.100 rotatorie. Nella ben più piccola Italia, stando ai dati di OpenStreetMap, il numero è vicino alle 30.000!

Secondo la testata CBS WYMT la rotatoria di Rowan County è stata costruita per sostituire un pericoloso incrocio che vedeva il passaggio di circa 4.000 automobili al giorno, con svariati incidenti gravi su base annua. L'obiettivo era quindi di aumentare la sicurezza e ridurre il traffico. Tutto perfetto sulla carta. La rotonda è in funzione da circa due settimane, quindi auguriamo ai cittadini della Contea di Rowan di abituarsi velocemente a quel pezzetto "europeo" delle loro strade.

Le rotatorie sono un argomento caldo anche in fatto di guida autonoma, il canale Dirty Tesla ha testato l'Autopilot sulle rotonde più impegnative, con risultati non esaltanti. C'è poi chi sovrastima le capacità della vettura, e probabilmente anche le proprie, come l'automobilista che ha distrutto su di una rotonda la Porsche Taycan appena acquistata.