Costruiscono una Ferrari 488 GTB funzionante per vendere meloni

Comprereste mai una Ferrari 488 GTB per vendere meloni per strada? Ovviamente no, è un’idea talmente folle che nessuno lo farebbe. O meglio, quasi nessuno... guardate questo video di NHET TV.

Qualcuno ha avuto la brillante idea di utilizzare una Ferrari 488 GTB come “carretto” dei meloni, guardando con attenzione però si nota subito come in realtà la vettura non arrivi da Maranello ma sia al contrario una copia un po’ abbozzata. Realizzata con un budget di appena 1.000 dollari, l’auto cammina davvero, al posto dell’originale motore V8 Biturbo di fattura Ferrari però troviamo un motorino proveniente da una pompa dell’acqua - grazie al quale spingersi alla “folle” velocità massima di 50-60 km/h.

Quanto basta però al proprietario per portare a spasso i propri meloni e venderli con successo. La vettura infatti attira clienti come mosche, inoltre a far sorridere è soprattutto la soluzione scelta per trasportare e presentare la mercanzia: nel bagagliaio frontale. Visto il budget di partenza però, il progetto non è niente male, anche meglio di un altro progetto Ferrari mostrato tempo fa sempre dagli ingegnosi ragazzi di NHET TV, all’epoca infatti il budget era ancora inferiore, appena 100 dollari.

Di recente abbiamo invece parlato di una vera Ferrari 488 GTB finita distrutta in un incidente...