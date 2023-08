Costruisce al figlio un carro armato di legno ispirato a World of Tanks

Visti i tempi che corrono, forse costruire un carro armato funzionante al proprio figlio non è il massimo della vita, immaginiamo però che si possa chiudere un occhio per gli appassionati incalliti di World of Tanks...

Non sappiamo se questo papà vietnamita, Trương Văn Đạo, possa vincere o meno il premio come padre dell’anno, di sicuro con il legno è in grado di fare un sacco di cose spettacolari, come dimostra costantemente sul suo canale YouTube ND - Woodworking Art a tema. In passato ha realizzato con il legno anche una Rolls-Royce e una Lamborghini Siàn costruita in 65 giorni, ora però Văn Đạo ha deciso di andare oltre e costruire un carro armato realmente funzionante.

Alla base del progetto abbiamo un carro svedese STRV 103, un modello reso celebre proprio dal videogioco World of Tanks. L’idea per la realizzazione del carro è nata in maniera alquanto naturale: il figlio di Trương Văn Đạo è solito giocare con modellini di carri armati, talvolta anche telecomandati, uno di questi però si è rotto, l’uomo ha così pensato di rimpiazzare il giocattolino con qualcosa di più... ingombrante, realistico e accattivante.

Ovviamente l’intero lavoro di progettazione e costruzione è stato documentato in un lungo video su YouTube che trovate anche in questa pagina.