Costruisce un'auto da solo usando solo rottami: è brutta ma l'impresa è sublime

Un talentuoso ragazzo ghanese, tale Kelvin Odartei Cruickshank, si è costruito la sua personalissima supercar prendendo pezzi fra i rottami presenti nella discarica cittadina: il risultato finale è senza dubbio discutibile ma l'impresa merita la nostra e la vostra attenzione.

Il prodotto finale non sarà impeccabile come la splendida copia della Ferrari La Ferrari di colore viola che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane ma in ogni caso “tanto di cappello” per quanto riuscito a fare da questo grande appassionato di motori, che ha passato gli ultimi cinque anni della sua vita a realizzare un'auto partendo da zero.

Kelvin ha una laurea in ingegneria e grazie alle sue competenze è riuscito a costruire da se un veicolo perfettamente funzionate. Fin da quando aveva 10 anni passava il tempo libero nel garage di famiglia, costruendo dei robot, aerei giocattolo e persino un aspirapolvere: non avendo soldi a disposizione utilizzava ciò che trovava per dare vita alle sue creazioni, a cominciare da scarti di metallo che racimolava in città.

Una volta ottenuto il diploma ha quindi ampliato i suoi orizzonti decidendo di dare vita a qualcosa di più grande e impegnativo; ha così cominciato a visitare le officine locali ed ha fatto il giro anche delle discariche prendendo qualsiasi cosa potesse andargli bene per la sua vettura “home made”.

Mancava solo il motore, che ha dovuto acquistare dopo aver fatto dei lavoretti part time. Alla fine l'auto è costata meno di 3.000 dollari, motore di motocicletta compreso, e dopo cinque anni di lavoro il suo sogno si è realizzato.

La vettura ha tutto ciò che serve, a cominciare da volante, leva del cambio, specchietto retrovisore e una radio. Troviamo anche un tachimetro funzionante e un indicatore dei giri del motore, oltre a delle suggestive portiere ad ali di gabbiano funzionanti, le stesse che troviamo anche sulla Mercedes SLS, che diventano esplosive in caso di incidente.

Kelvin ha quindi deciso di colorare la vettura con un turchese che sicuramente non passa inosservato, mettendo anche delle luci a LED all'interno, e un'enorme ala sul posteriore. La vettura l'ha chiamata Kelsus P1 e sarà solo il primo di molti altri progetti che il giovane ghanese ha in mente: "Ora voglio costruire un prodotto rinnovabile per i trasporti e la vita quotidiana", ha spiegato.