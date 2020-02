Costruire un Tesla Cyberquad partendo da uno Yamaha Raptor 700R, il video

A qualche mese di distanza ve ne sarete probabilmente dimenticati, la notte della presentazione del Tesla Cybertruck però Elon Musk ci ha fatto vedere anche un altro veicolo: il Tesla Cyberquad, un ATV elettrico che ha reso felici molti appassionati là fuori. Del quad si sono perse le tracce, qualcuno però ha pensato di ricostruirne uno.

Se la prima Tesla Roadster era ispirata a una Lotus, il Tesla Cyberquad sembra essere costruito sulla struttura dello Yamaha Raptor 700R, o almeno così ha scoperto Rich Benoit, creator che su YouTube vanta il seguito canale Rich Rebuilds. Il suo "core business" è proprio ricostruire vetture di tutti i tipi, questa volta dunque ha ben pensato di acquistare un Raptor 700R e trasformarlo in un Cyberquad.

Nel video presente in pagina trovate la prima parte del processo di decostruzione e ricostruzione, partendo proprio dall'acquisto del mezzo base. Alla fine del filmato, dell'originale Raptor è rimasto ben poco, in un nuovo video avverrà la vera riconversione, con tanto di motore elettrico installato nello scheletro del Raptor. Conoscendo Rich Rebuilds, ci aspettiamo grandi risultati, seguite il suo canale per sapere quando sarà rilasciato il nuovo video o continuate a leggere le nostre pagine, aggiorneremo il tutto appena possibile.