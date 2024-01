Qualcuno sta costruendo la segretissima Audio Quattro Gruppo B che non corse mai

La storia del motorsport è piena zeppa di aneddoti, curiosità e soprattutto tanti segreti. Rientra in questa ultima categoria l'Audi Quattro a motore centrale, un prototipo sviluppato da Ingolstadt e che avrebbe dovuto correre il mondiale rally Gruppo B del 1985.

Sono tanti i concept che rimasero tali durante gli anni '80, come ad esempio l'Alfa Romeo Sprint 6C pensata per il Gruppo B, ma anche e appunto l'inedita Audi Quattro con motore centrale.

La Quattro S1, che di recente ha sfidato un'Audi Hoonitron in una drag race, era un'auto devastante ma aveva un problema legato al propulsore, un 5 cilindri da 600 cavalli posizionato sopra l'asse anteriore, che rendeva complicato distribuire al meglio i pesi, e che dava problemi di maneggevolezza.

Gli ingegneri Audi decisero quindi di costruire, a fianco della Quattro S1, un progetto di una vettura a motore centrale, di modo appunto da sopperire ai difetti della vettura ufficiale. La particolarità di questo concept è che il tutto fu svolto in gran segreto, visto che nessuno aveva ufficialmente parlato del progetto in quel di Ingolstadt, in quanto, cambiare il posizionamento del propulsore, sarebbe stato uno smacco per i tedeschi, che avrebbero di fatto copiato altre vetture del mondiale rally, su tutte le straordinaria Peugeot 205 T16.

Si mormora che anche i meccanici e gli addetti ai lavori non fossero realmente a conoscenza del concept, conosciuto di fatto da una manciata di persone in casa Audi. A far naufragare i piani del team “segreto” di Audi, fu il fotografo Eckhardt Herget, autore della foto in bianco e nero che trovate qui sopra e di altri scatti dello stesso concept.

Lo stesso catturò il collaudatore Franz Walter Mayer mentre guidava la Quattro con motore centrale lungo una strada di campagna innevata della Cecoslovacchia. Un clamoroso errore, visto che di lì a poco le foto vennero pubblicate sulle principali testate, e alla fine il progetto venne a galla, scoperto anche dai vertici VW che erano totalmente all'oscuro. Tra l'altro sembra che all'epoca fosse una vera e propria vergogna realizzare dei prototipi visto che le auto da rally dovevano comunque derivare fortemente dalla versione stradale, di conseguenza i grandi capi fecero fuoco e fiamme.

Il risultato fu che i tre prototipi realizzati vennero smantellati e distrutti, nonostante le premesse fossero ottime e Audi avrebbe (forse) potuto vincere il mondiale rally di quell'anno.

Roland Gumpert raccontò: “Era stata subito molto più veloce della Quattro S1. Ovviamente il motore era altrettanto potente. Ma la manovrabilità era decisamente migliore grazie alla distribuzione del peso”.

Anche Walter Röhrl aveva confermato le impressioni positive: "L'auto era molto più reaattiva nello sterzo rispetto alla Sport quattro”, aggiungendo: “Non solo saremmo stati di nuovo competitivi, ma avremmo anche dominato la Coppa del Mondo”.

Un grande appassionato sta ora ricostruendo il segretissimo progetto della Sport Quattro con motore centrale, e chissà che Walter Rohrl non possa tornare a provarla. Qui sopra l'ultimo video pubblicato sul “make of” del concept.