Grazie a questo enorme Motorhome potrete portare la vostra auto ovunque vogliate

I motorhome possono assumere qualunque dimensione o forma, e questo è vero oggi più che mai, però i veicoli al top della gamma sono incredibilmente opulenti e richiedono cifre assolutamente folli. E' proprio il caso del motorhome delle immagini in fondo alla pagina.

Si chiama Vario Perfect 1200 Platinum, è il massimo dell'offerta di Variomobil e richiede un esborso minimo di circa 850.000 di euro, ma se siete intenzionati a portarvi a casa un esemplare full optional potreste toccare gli 1,5 milioni di euro. Anzi, con ogni probabilità sostituirà in tutto e per tutto la vostra residenza. Il gigantesco veicolo offre persino un garage nel quale parcheggiare una eventuale Mercedes-AMG GT, oppure una dimensionalmente simile Porsche 911.

Il Perfect 1200 Platinum è stato costruito a partire da un telaio Mercedes il quale si basa sul Benz Actros 2453, mentre la forza per spostare una massa tanto imponente deriva da un altrettanto imponente motore diesel a sei cilindri da 10,7 litri, capace di 447 cavali di potenza. Opzionale inoltre un propulsore da 12,8 litri e 530 cavalli.



Se credete che le possibilità del veicoli siano già esaurite vi sbagliate di grosso, perché il Perfect 1200 Platinum dispone di un massimo di tre sezioni a scorrimento in base al layout scelto, e il modello più grande garantisce addirittura un vero e proprio corridoio utile a collegare soggiorno e stanza da letto.



Come potete notare dagli scatti in calce le possibilità di personalizzazione sono vaste e, oltre al bagno e alla doccia standard, includono una lavatrice e asciugatrice, un generatore d'emergenza, l'aria condizionata e la ricarica tramite pannelli solari. In più i consumatori potranno scegliere tra parecchi sistemi di intrattenimento e accessori come il sistema audio Bose o Apple TV. Chiaramente non ci metteremo ad elencare ogni lusso e strumento di comfort installabile: sarebbe quasi impossibile.



Restando in ambito di veicoli estremamente costosi vi informiamo circa l'imminente debutto della Aspark Owl: si tratta di una hypercar giapponese completamente elettrica dalla potenza di oltre 2.000 cavalli. Infine vogliamo menzionare l'ultima creazione della divisione MSO di McLaren: una magnifica Senna che celebra i fasti della McLaren F1.