Costo riparazione auto cresce a dismisura, ma non è colpa delle auto elettriche

Negli ultimi anni, ed è un dato di fatto, i costi di riparazione delle auto sono aumentati a dismisura, un nuovo salasso che va a pesare ovviamente sulle tasche dei consumatori. Ma attenzione, guai a pensare che sia colpa delle vetture elettriche.

A focalizzarsi sul problema in questi giorni è stato l'autorevole New York Times che ha sentito Ryan Mandell, direttore delle prestazioni dei sinistri per Mitchell, secondo cui "Riportare un'auto alle condizioni precedenti al sinistro è più difficile che in qualsiasi altro momento della storia e diventerà ancora più impegnativo".

E' questo il prezzo da pagare se si vogliono le nuove tecnologie che ovviamente sono più complicate da riparare, soprattutto per le officine old school "La moderna architettura digitale è così avanzata che numerose vetture non vengono neanche riparate”, ha proseguito Ryan Mandell.

Spesso e volentieri nelle ultime settimane abbiamo letto notizie riguardanti gli elevati costi di riparazione delle elettriche, come la Tesla Model 3 per cui servivano 80mila euro per metterla a posto, ma come detto sopra gli EV in questo caso non c'entrano.

Se è vero che riparare le elettriche a volte costa un salasso, i numeri vanno letti per bene per non incappare in conclusioni affrettate. I costi medi di riparazione di un veicolo elettrico dopo un incidente sono effettivamente più elevati di circa 2.500 euro in più, ma va detto che la maggior parte degli EV sono auto premium, quindi con un costo elevato.

Se si paragonano i costi di riparazione delle premium termiche a quelli delle elettriche, a quel punto la spesa si equipara. Tra l'altro viene specificato che il 18 per cento dei veicoli ICE coinvolti in incidente finisce dallo sfascia carrozze, contro il solo 6 per cento dei veicoli elettrici.

Sono sicuramente tempi duri per gli automobilisti, visto che, oltre al prezzo delle riparazioni e all'aumento dei listini delle auto nuove, bisogna affrontare anche i rincari delle assicurazioni, aumentate del 6.9 per cento nell'ultimo anno causa inflazione.