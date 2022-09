Quanto costeranno le auto elettriche BYD? I prezzi europei delle EV cinesi

Come vi abbiamo anticipato lo scorso mese di agosto, il gigantesco produttore cinese di auto elettriche BYD è pronto a debuttare in Europa con tre vetture diverse. Oggi conosciamo i prezzi a cui verranno vendute le nuove EV BYD.

Partiamo col dire che, per ora, BYD venderà le sue automobili a zero emissioni in Germania, un Paese estremamente evoluto sul fronte elettrico. Alla base della gamma avremo il SUV di Segmento C BYD ATTO 3, venduta a un interessante prezzo di partenza di 38.000 euro. Per chi invece vorrà un prodotto premium la scelta potrà ricadere sulla berlina BYD HAN o sul SUV Full Size BYD TANG spendendo la stessa cifra: 72.000 euro.

Con questo listino, la BYD ATTO 3 cercherà di mettere i bastoni fra le ruote alle "medie" del mercato, pensiamo alla nuova Mégane E-Tech, alla CUPRA Born, alla Volkswagen ID.3, alla Nissan LEAF 2022 che abbiamo appena provato. Questo SUV di Segmento C potrebbe anche rosicchiare quote di mercato alla nuova Tesla Model Y RWD da 49.900 euro, anche se i prezzi di BYD si riferiscono al momento al mercato tedesco.

Con la BYD HAN e la BYD TANG invece il produttore tedesco proverà ad azzannare direttamente la fascia premium del mercato, provando a sgambettare BMW, Mercedes-Benz, Tesla stessa. La BYD HAN del resto è una berlina da 380 kW/516 CV che accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, può dunque sfidare tranquillamente la Tesla Model 3 Performance. La BYD TANG dal canto suo è uno spazioso SUV a trazione integrale che può ospitare a bordo fino a 7 persone. Nonostante la sua stazza, l'accelerazione da 0 a 100 km/h può avvenire in 4,6 secondi. Vedremo tutte e tre le vetture al prossimo Salone di Parigi 2022 in programma a ottobre.