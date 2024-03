Quanto costerà la Volkswagen Polo Gti 25esimo anniversario? In Spagna 38mila euro

La nuova Volkswagen Polo GTI Edition 25, creata appunto in occasione del 25° anniversario della celebre vettura sportiva, avrà un prezzo piuttosto allettante in spagna rispetto alle precedenti versioni speciali.

Con una produzione limitata di soli 2.500 esemplari, la Polo GTI Edition 25 sfoggia i caratteristici elementi stilistici della gamma GTI, arricchiti da un esclusivo equipaggiamento che comprenderà: cerchi in lega da 18 pollici e sedili sportivi, che conferiscono un tocco di esclusività e sportività in più al veicolo. La Polo GTI Edition 25 è già disponibile nei concessionari in spagna.

L'equipaggiamento della Polo GTI Edition 25 è estremamente completo. Tra le dotazioni di serie più rilevanti troviamo airbag multipli, fari Matrix LED, cerchi in lega da 18 pollici, sedili sportivi riscaldati, sistema di infotainment con touchscreen, e molto altro ancora. Con un prezzo di 38.230 euro per la versione equipaggiata con il motore 2.0 TSI da 207 CV abbinato a un cambio automatico DSG a 7 velocità, l'importo è appena 2.235 euro sopra rispetto al modello GTI standard.

Sotto il cofano, la Polo GTI Edition 25 è equipaggiata con un potente motore a benzina 2.0 TSI da 207 CV e 320 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico DSG a doppia frizione e trazione anteriore. Grazie a questa configurazione, la vettura è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 6,5 secondi, con una velocità massima superiore ai 200 km/h. Inoltre, l'assetto sportivo con telaio adattivo Drive Select garantisce un'eccellente dinamica di guida, offrendo un'esperienza di guida emozionante e coinvolgente.

Con un consumo medio di carburante di 6,7 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 153 g/km secondo il ciclo WLTP, la Polo GTI Edition 25 offre anche un buon compromesso tra prestazioni e efficienza, confermando il suo status di vettura sportiva versatile e accessibile.

Ovviamente però, Volkswagen guarda anche molto avanti, con un nuovo misterioso progetto chiamato "Amsterdam". Questo sarà la chiave per Volkswagen nel lancio di un'auto elettrica sotto i 20.000 euro. Il CEO, Thomas Schäfer, ha dichiarato che la gestione dei costi è cruciale e Volkswagen sta lavorando alla sua architettura SSP per una gamma completa di veicoli elettrici, inclusiveicoli che saranno molto economici.

In tal senso, la casa tedesca ha già detto addio alla Volkswagen UP! che sarà sostituita dalla futura ID.1. Dunque, per quanto il marchio ci tenga a fornire ai suoi clienti edizioni speciali di veicoli iconici come Golf e Polo, l'attenzione è attualmente tutta orientata verso la transizione elettrica. In futuro vedremo se il brand riuscirà a stare al passo con la concorrenza, e ad offrire soluzioni realmente competitive.