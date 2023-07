Quanto costerà la Tesla Model 2? 27mila euro con gli incentivi, meno di una Fiat 600

La Tesla Model 2 sarà prodotta in India in un nuovo maxi impianto che produrrà 500mila vetture all'anno. La data di lancio dovrebbe essere prevista fra il 2024 e il 2025 e con grande probabilità la nuova vettura elettrica sconvolgerà il mercato.

Si tratterà infatti di una vera e propria rivoluzione in quanto avrà un prezzo molto interessante tenendo conto che stiamo parlando di una Tesla. Se infatti attualmente la Model 3 si riesce ad acquistare attorno ai 30mila euro grazie ai doppi incentivi in Lombardia, fino all'inizio dell'anno bisogna investire almeno 50mila euro per portarsela a casa, non proprio bruscolini.

Elon Musk ha anticipato da tempo i prezzi della futura Tesla Model 2, spiegando che dovrebbe avere un costo al pubblico il 25% più basso della Model 3. Di conseguenza, tenendo conto che negli USA costa attualmente 33mila dollari, il 25 per cento fanno appunto 25mila dollari.

In Italia la Model 3 al netto degli incentivi è in vendita a 42.500 euro, e con un taglio del 25 per cento si arriva a 32mila euro, che con incentivi e rottamazione scendono a 27mila. Se poi abitaste in Lombardia o Sicilia (sempre che l'eco bonus regionale sarà ancora attivo), si potrebbe arrivare ad una cifra non troppo distante dai 23/24mila euro.

Insomma, non male spendere quella cifra per una Tesla, tenendo conto che al momento in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, e che molte vetture senza dubbio meno blasonate rispetto a Tesla costano di più.

Si pensi ad esempio alla Fiat 600, che parte da 36mila euro circa, o alla 500, che invece ne costa 33mila (entrambe senza incentivi). La Tesla Model 2 avrebbe come base di partenza la cifra di 32mila euro, e vista la filosofia dell'azienda di Musk la si potrà acquistare in una versione "base" già assolutamente completa.

La berlina compatta avrà una batteria da 53 kWh, mentre per quanto riguarda l'autonomia sono ipotizzabili circa 500 km nel ciclo WLTP: numeri decisamente interessanti.