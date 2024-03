Quanto costerà la nuova Fiat Pandina 2024? Ipotesi 17mila euro

E' stata ufficialmente presentata ieri la nuova Fiat Pandina 2024. In diretta dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, il numero uno del marchio, Olivier Francois, ha svelato al mondo intero il restyling della city car più amata dagli italiani.

Tante le novità presenti, soprattutto negli interni e nei sistemi di sicurezza. La nuova Fiat Pandina è infatti la più tecnologica della sua più che quarantennale storia grazie all'introduzione per legge dei sistemi ADAS, sistemi avanzati di assistenza alla guida, che rendono ovviamente la piccola di casa Fiat più sicura e al passo con i tempi dal punto di vista della tecnologia.

Qualche novità anche all'esterno, dove troviamo il muso di un panda sul coprimozzo, ma anche gli specchietti di colore giallo (quella presentata ieri era bianca con dettagli in nero), la scritta “Pandina” sulle modanatura e anche la serigrafia “Pandina” sul finestrino posteriore.

Per quanto riguarda le tonalità, la Panda aggiornata sarà realizzata in bianco gelato (quello appunto svelato ieri), ma anche nero cinema, rosso passione, blu Italia, e soprattutto l'inedito giallo Positano, con anche abbinamenti bicolori.

Aprendo le portiere si trovano i sedili con il logo Pandina in rilievo, le cuciture gialle, una nuova fascia della plancia di bianco, ma soprattutto un nuovo quadro strumenti e un nuovo volante. Infine, in merito ai sistemi ADAS di cui sopra, troveremo ad esempio il sistema di frenata automatica d'emergenza, quello di mantenimento della carreggiata, il rilevatore di stanchezza alla guida, il riconoscimento della segnaletica digitale e molto altro ancora.

"La nuova Fiat Pandina è un omaggio all'amore degli italiani per la Panda”, ha detto Olivier Francois, ricordando come “Pandina” sia stato il soprannome che gli italiani hanno sempre dato allo stesso mezzo.

Nel corso della presentazione ha inoltre annunciato che la vettura sarà prodotta a Pomigliano d'Arco “almeno fino al 2027”, ed inoltre verrà incrementata la produzione del 20% per soddisfare la domanda non soltanto in Italia ma anche all'estero.

Ci si chiede a questo punto quanto costerà la nuova Fiat Pandina e tendendo conto degli ADAS e dei miglioramenti all'interno e all'esterno (e che sarà presente solo nella versione Cross) è possibile che rispetto al listino attuale si arrivi alla fine ad un prezzo di 17mila euro, quindi circa 3/4 mila euro in più. Fra la Fiat Pandina e la Panda 2024 elettrica potrebbero quindi ballare solo 5.000 euro.