Quanto costerà la Ferrari SF90 Stradale? Arrivano i prezzi per il mercato australiano

La Ferrari SF90 Stradale sta per arrivare anche in Italia ma, nel frattempo, gli australiani sono più fortunati da questo punto di vista. Il suo debutto nella terra dei canguri è imminente, e il prezzo scelto per la hypercar italiana si attesta sugli 846.888 dollari australiani, che al cambio corrispondono a circa 525.000 euro.

Sono veramente parecchi quattrini ma, considerando il costo di altre supercar, in realtà non è affatto male. Ad esempio, per accaparrarvi una Aventador S Roadster nel Paese down under dovrete sborsare 825.530 dollari australiani, e di certo non è veloce quanto lo sarà una SF90 Stradale.

Infatti a muovere l'ibrida di Maranello ci penserà un motore V8 bi-turbo da 4,0 litri, capace di 769 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. La componente elettrica sviluppa invece 217 cavalli, per un totale di 986 stalloni impazziti. Cotanto estro è incanalato verso le ruote da un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti nuovo di zecca. Per la gioia di tutti coloro che potranno permettersela non verrà prodotta in numeri limitati, ma sarà resa disponibile per chiunque la richiederà. Lo ha affermato il Presidente di Ferrari Japan e Australia, che risponde al nome di Dieter Knechtel:"Di sicuro è pensata per il Ferrarista puro, ma non è solo per i nostri clienti e i maniaci delle prestazioni. Crediamo che (la SF90 Stradale) porterà molte persone in Ferrari per la prima volta, acquirenti che vogliono design estremi e il meglio del segmento, o il meglio in generale."

Le prime consegne in Australia verranno effettuate a partire dalla seconda metà del 2020, e giù di lì potrebbe debuttare anche in Italia. Se nel frattempo siete curiosi di conoscere di più sul sistema ibrido che motorizza la SF90 Stradale date un'occhiata a questo video. La hypercar rappresenta il primo passo della casa italiana verso l'elettrificazione, il quale potrebbe giungere a compimento nel il 2025, anno verso il quale i molti guardano per l'arrivo di una EV Ferrari.