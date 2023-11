Quanto mi costerà il pieno di energia sulla mia nuova auto elettrica? Facciamo i conti

Dopo aver pubblicato l’articolo Quanto costa ricaricare un’auto elettrica alle colonnine a fine 2023, dedicato soprattutto a chi già utilizza un’auto elettrica, vogliamo dedicare un pezzo a chi invece ha intenzione di acquistarne una ma non sa quanto potrebbe costare un pieno di energia.

Come si calcola il costo di un pieno di energia su un’auto elettrica? Il primo dato da conoscere è la capacità della batteria dell’EV che si vuole acquistare (o che magari si possiede già), il secondo è il prezzo che il distributore di energia applica per ogni kWh, sia in ambito domestico che presso le colonnine pubbliche - e per questo potete leggere l’articolo linkato nell’introduzione.

Ogni auto elettrica a batteria possiede una quantità di energia espressa in kWh. Prendiamo ad esempio l’EV più famoso del mondo: la Tesla Model 3. Nella sua versione base a trazione posteriore la berlina di Elon Musk può conservare 60 kWh di energia. Volendo ricaricare a una colonnina pubblica AC con tariffa a consumo di 0,67 euro/kWh (sempre per esempio), ricaricare l’auto dallo 0% al 100% richiederebbe 40,20 euro. A una stazione HPC da 0,99 euro/kWh per la stessa quantità di energia andremmo a spendere 59,40 euro. Il risultato ovviamente cambierebbe nel caso in cui trovaste tariffe differenti, ciò che è sempre uguale è il metodo di calcolo: dovete moltiplicare i kWh che vi servono per il costo dell’energia al kWh. Se la Tesla Model 3 RWD è carica al 50%, per un pieno totale su una colonnina da 0,57 euro/kWh si pagherà 17,10 euro (30x0,57). Con una Dacia Spring con batteria da 26,8 kWh, la ricarica completa alla colonnina AC da 0,57 euro/kWh verrebbe a costare solo 15,27 euro, con una Ford Mustang Mach-E Extended Range con batteria da 91 kWh alla stessa colonnina andreste a spendere 51,87 euro.

Esistono anche diversi modi per risparmiare sulla ricarica pubblica, con i piani tariffari o gli abbonamenti. Be Charge offre piani tariffari in grado di applicare degli sconti alle tariffe a consumo, invece Enel X e A2A offrono dei veri e propri pacchetti con kWh inclusi. Con l’abbonamento di A2A E-moving Large da 180 kWh spendete 60 euro per ricaricare completamente la Tesla Model 3 RWD per tre volte (sempre nell’ipotetico caso 0-100%), con il prezzo al kWh che scende a 0,33 euro.

Con la ricarica casalinga le cose si complicano leggermente perché è difficile capire quanto costa effettivamente un singolo kWh. L’ARERA stabilisce quotidianamente un prezzo dell’energia al kWh, poi ogni distributore applica tasse e spese di trasporto. Mettiamo il caso che il vostro contratto vi offra l’energia a 0,30 euro/kWh, la ricarica completa della succitata Tesla Model 3 RWD verrebbe a costare 18 euro. Per un calcolo più preciso individuate sulla vostra bolletta il prezzo effettivo di un kWh secondo il vostro contratto e moltiplicate per i kWh della batteria che vi interessa. La capacità della batteria è sempre indicato nella scheda tecnica di un EV, non potete sbagliare.