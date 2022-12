Quanto costerà l'Apple Car? Arrivano le prime previsioni degli analisti

Lo scorso settembre è emerso un dato interessante dagli Stati Uniti: tanti consumatori acquisterebbero l’Apple Car pur non essendo essa ancora sul mercato. Il prezzo trapelato online in queste ore, tuttavia, potrebbe scoraggiare i fan della Mela: ecco quanto potrebbe costare l’Apple Car.

Stando a un recente report pubblicato da Bloomberg e ripreso da The Verge, alcune fonti anonime ritengono molto probabile un prezzo “inferiore a 100.000 dollari” - da intendersi come minore, ma non così distante. Tuttavia, al contrario delle precedenti previsioni, il veicolo di Cupertino potrebbe non essere acquistabile fino al 2026, ovvero un anno dopo rispetto alle ultime indiscrezioni.

Nel report si evincono poi altri presunti dettagli sulla tecnologia dell'Apple Car, a partire da un avanzatissimo sistema di assistenza alla guida per pilotare la vettura in autostrada in autonomia, grazie a sensori LIDAR e radar appositi per monitorare la strada. A gestire questo sistema dovrebbe essere un processore con nome in codice Denali, potente come quattro chip Apple M top di gamma di ultima generazione.

Questi sono i dettagli noti a oggi, da prendere comunque con le pinze, dopo anni di rumor relativi a colloqui tra Apple e varie case automobilistiche, tra cui Hyundai, Nissan, Toyota, LG e Magna. Chissà quali novità porterà sul mondo automotive e come si porrà in competizione con altri brand, specialmente con Tesla.

Lo scorso luglio, ricordiamo, Apple ha assunto Luigi Taraborrelli, ex capo del reparto di ricerca e sviluppo del telaio e della dinamica del veicolo.