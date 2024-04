Quanto costavano le auto nel 2010? Dalla Toyota Yaris alla Fiat 500: aumenti vertiginosi

Per comprare un'auto nuova in Italia servono in media 30mila euro. Una cifra che è cresciuta notevolmente negli ultimi e per capirlo basta guardare i listini prezzi di dieci o quindici anni fa.

A venirci in aiuto è l'ottimo content creator di Instagram __macchinagialla che ha pubblicato una serie di video brevi mostrando appunto i vari listini di alcune fra le auto più diffuse nel nostro Paese, sottolineando come il prezzo sia cresciuto nel tempo. Volete vedere un po' di cifre facendovi del male?

Partiamo dalla Toyota Yaris, non la GR 2024 i cui prezzi sono stati svelati poco fa, ma il modello classico. Nel 2010 la 1.0 3 porte costava 10.651 euro. L'anno seguente fino al 2013 il prezzo è salito a 11.000, che sono diventati 11.450 nel 2014 per poi riscendere a 11.000 nel 2015. Nel 2016 11.250 poi nel 2017 il primo grande aumento con il restyling, leggasi 3.000 euro in più arrivando a 14.250. Si sale ancore nel 2018 a 14.450, quindi 14.500 nel 2019, poi nel 2020, con l'effetto covid, diventano 15.300. Nel 2021 si cresce ancora, 18.050, che diventano 19.050 nel 2022, e 20.150 nel 2023 e 2024 per la versione attuale 1.0 5p. Dal 2010 al 2024 l'incremento è stato quindi di 9.149 euro, da 10.651 a 20.150, praticamente quasi il doppio.

Proseguiamo con la Fiat 500, che nel 2010, il modello 1.2 pop, costava 11.701 euro. Si sale a 11.901 l'anno seguente, poi 11.850 nel 2012 e 12.050 nel 2013. Nel 2014 12.600 che diventano 13.500 con il restyling del 2015. Quindi 13.750, 13.850, poi 14.250, 14.500, 15.150, quindi 15.800 nel 2021, che diventano 17.000 nel 2022, 18.000 nel 2023 e infine l'attuale listino di 17.700 euro. Il prezzo della Fiat 500 è quindi cresciuto di 6.000 euro in 14 anni, per l'esattezza 5.999 euro.

Continuiamo con la Fiat Panda che è passata dai 10.585 euro del 2013 agli attuali 15.500 versione 1.0 FireFly hybrid, quindi con un incremento di 4.965 euro in undici anni. Infine spazio alla BMW Serie 1, versione 120d, l'auto del gruppo che ha subito il maggior incremento. Pensate che nel 2013 la si acquistava a 31.100 euro, che sono diventati 39.700 nel 2020 con l'uscita del nuovo modello, fino ad arrivare agli attuali 44.250 euro, per una crescita di 13.150 euro. Qual è l'incremento che vi ha impressionato di più?

