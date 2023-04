Quanto costavano le auto nel 2008? La Panda e la Yaris sono raddoppiate: ecco i prezzi

Quanto costavano le auto nel 2008? Esattamente 15 anni fa le vetture erano senza dubbio meno costose di oggi. Oggi comprare un'auto nuova in Italia costa in media 26 mila euro, ma una decade e mezzo fa la situazione era ben differente.

Così come pubblicato sulla pagina Instagram _macchinagialla, facendo un raffronto con i listini del 2008 e quelli attuali, emerge un incremento vertiginoso in alcuni modelli, a cominciare dalla Toyota Yaris. Lo stesso modello, la 1.0 (69 cv nel 2008, 72 oggi), è aumentato di quasi 10mila euro: 15 anni fa costava infatti 10.801 mentre oggi 20.150.

Forte balzo in avanti anche per la Golf. Se si raffronta la 5 2.0 da 200 CV con la 8 2.0 da 245 cavalli, l'aumento è eloquente: 27.900 euro nel 2008 contro 44.500 di oggi. In crescita anche la Renault Clio, da 11.600 a 17.300, mentre chi voleva acquistare una Porsche 911 nel 2008 doveva spendere 84mila euro contro i 120mila odierni.

In forte aumento anche la Range Rover Sport, da 61mila a 95mila euro, così come la Classe A, +15mila euro da 20.500 a 35.100. Per la Mini 1.6 120 CV ci volevano 19.700 euro nel 2008, contro i 27.300 euro della 1.5 da 136 CV di oggi, mentre la Nissan Micra è passata da 10.800 a 18.950 euro.

Forti aumenti anche in casa Fiat visto che per acquistare una Panda 1.1 da 54 cavalli 15 anni fa bastavano solamente 8.981 euro (bei tempi), contro i 15.600 euro della versione 1.0 da 70 cavalli del 2023. In crescita anche la Ypsilon, passata da 11.400 a 17.100 mentre per la Lamborghini Gallardo il prezzo era di 177mila contro i 200mila della Huracan di oggi.

Stando ad una ricerca a firma Assoutenti, negli ultimi 10 anni i listini delle auto nuove sono letteralmente esplosi, con una crescita del 44 per cento che si è fatta sentire in particolare negli ultimi 3 anni, da quando è scoppiato il covid, evento che ha portato alla carenza di chip. La guerra in Ucraina e la crisi energetica sono state poi il colpo finale che hanno peggiorato ulteriormente la situazione.

Il problema, e non è un luogo comune, è che se molti di voi pensano allo stipendio che percepivano 15 anni fa molto probabilmente non era molto diverso rispetto a quello odierno, soprattutto non simile agli incrementi che hanno subito le auto. Facendo un breve rapporto, prendendo ad esempio in considerazione la Panda, che nel 2008 costava 8.900 euro e oggi 15.600 è come se 15 anni fa percepivate 1.300 euro al mese e oggi 2.249: possibile?

E a proposito di prezzi, quanto dovrebbe costare un'auto elettrica per diventare mainstream secondo voi?