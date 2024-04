Quanto costano le nuove Dacia Sandero e Jogger 2024? Stesso prezzo, più contenuti

Lo scorso mese di febbraio vi abbiamo anticipato che Dacia era in procinto di aggiornare Sandero e Jogger al 2024, mettendole “in regola” per quanto riguarda il nuovo GSR2, il Global Safety Regulation #2. Oltre alle novità, oggi sappiamo anche quanto costeranno i nuovi modelli.

Ebbene su questo fronte abbiamo un’ottima sorpresa: avevamo paura che i nuovi ADAS installati su Sandero e Jogger 2024 spingessero in alto l’asticella del prezzo, invece potremo avere i nuovi modelli allo stesso prezzo dei precedenti. Avremo dunque più sicurezza e contenuti allo stesso prezzo di prima. Ma quali sono, esattamente, le novità che troveremo sui nuovi modelli?

Innanzitutto Sandero Streetway si arricchisce dell’allestimento Journey, mettendosi in pari con il livello Extreme di Stepway con antenna shark, cerchi in lega diamantati Randia, soglie battitacco, tappetini, chiave Keyless Entry, climatizzatore automatico, retrocamera di parcheggio, divisori vano bagagli e supporto per smartphone rimovibile. A listino arrivano nuovi cerchi per Sandero, oltre alla nuova tinta Beige Safari che vedete nelle foto. Su Jogger HYBRID 140 arriva poi il quadro strumenti digitale da 7 pollici già introdotto su nuovo Dacia Duster, il modello 2024 in arrivo; sul modello debutta anche l’opzione E-SAVE che permette di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (attorno al 70%) per utilizzarlo successivamente, quando magari si ha intenzione di affrontare un tratto urbano.

Sul fronte della sicurezza, ecco i contenuti aggiuntivi richiesti dal GSR2:

Event Data Recorder (EDR - in caso di incidente)

Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità​

Lane Departure Warning

Assistente mantenimento corsia

Sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente

Sensori di parcheggio posteriori

Sensori di luminosità e di pioggia

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

Segnale stop di emergenza

Tutta la gamma Dacia sarà anche dotata di Rescue Code, ovvero il “QR Code sotto forma di adesivo posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore che consente di consultare la scheda di soccorso prodotta da DACIA utilizzando un’apposita App gratuita. I vigili del fuoco possono così ottenere tutte le informazioni necessarie per un intervento sicuro ed efficace, guadagnando minuti preziosi”.

Nuove Sandero e Jogger MY24 si possono ordinare da oggi 10 aprile 2024 allo stesso prezzo della gamma precedente. Significa che Sandero Streetway Essential parte da 13.250 euro, l’allestimento Journey si può invece avere a 1.000 euro in più rispetto a Expression, dunque a 16.700 euro. Sandero Stepway parte da 15.300 euro, mentre nuovo Jogger parte da 18.100 euro.

