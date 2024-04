Quanto costano ad aprile 2024 le 5 city car più vendute in Italia? Si parte da 12500 euro

Fra le 10 auto più vendute in Italia a marzo 2024, primeggiano come al solito le city car. Sono storicamente le più amate nel nostro Paese e anche per questi primi mesi del nuovo anno si sono distinte in quanto a immatricolazioni.

Ma quanto costano le 5 city car più vendute in assoluto in Italia? Andiamo a scoprirlo assieme in questa Top 5 delle piccole più economiche, tenendo conto delle varie promozioni attive per tutto il mese di aprile 2024.

Partiamo da quella che è l'auto più venduta in assoluto in Italia nel 2024 e nel contempo anche una delle city car più economiche. Stiamo parlando precisamente della Fiat Panda, che vanta ben 34.325 immatricolazioni in questo anno, di cui 11.806 a marzo. La mitica Pandina è in offerta in promo a 12.500 euro ma solo con finanziamento Stellantis sul modello 1.0 70cv Hybrid, di listino a 15.500 euro. L'offerta prevede 12 rate da 265 euro l'una, anticipo 0 e una maxi rata finale da 7.902,1 euro.

Proseguiamo con la Citroen C3, la seconda city car più venduta in Italia con 13.716 immatricolazioni, di cui 4.490 a marzo. Al momento è acquistabile a 13.350 euro invece che 18.350. Il finanziamento prevede un anticipo di 3.425 euro, 35 rate da 69 euro ciascuna e una rata finale da 10.174, offerta valevole sulla Citroen C3 allestimo You con motore PureTech da 83 cavalli.

Proseguiamo con la Lancia Ypsilon che è in super sconto ad aprile. La city car torinese, che saluta tutti lasciando spazio alla sua erede, ha registrato 12.923 immatricolazioni in questo primo trimestre, con 4.845 solo a marzo. Ad oggi è acquistabile nell'allestimento Oro, Hybrid 1.0 FireFly da 70 cavalli, a 12.500 euro invece che 17.650 euro di listino. Anche in questo caso è necessario il finanziamento: 35 rate da 79 euro ciascuna, anticipo di 3.822 euro e rata finale da 9.032 euro.

Proseguiamo con la quarta city car più venduta in assoluto nel 2024, leggasi la Fiat 500, sempre con motore 1.0 FireFly Hybrid da 70 cavalli, in vendita a 14.200 euro invece che 17.700. L'esempio di finanziamento: anticipo 0, 35 rate da 262 euro ciascuna e una maxi rata finale da 8.992 euro. Chiudiamo con la quinta city car più commercializzata in Italia, la Hyundai i10, che ha registrato 4.220 immatricolazioni in questo Q1 2024, con 1.109 a marzo. Attualmente è in promo a 15.400 euro invece che 17.100, con 35 rate da 89 euro al mese, anticipo di 4.650 euro e rata finale da 9.576 euro.

Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti oggi su