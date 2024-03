Quanto costano le 5 Segmento C più vendute in Italia? I prezzi dall'Audi A3 alla Fiat Tipo

Le hatchback di Segmento C, le piccole berline, continuano ad essere fra i segmenti più ambiti in Italia. Si tratta di auto sportive, belle, e nel contempo comode, di conseguenza vengano apprezzate per il loro design e la loro qualità.

Ma quanto costano le 5 auto del Segmento C più vendute in Italia in questi primi due mesi del 2024? Scopriamolo insieme partendo dalla vettura che al momento occupa il quinto posto assoluto di questa speciale classifica, con 790 immatricolazioni in 60 giorni, Stiamo parlando precisamente della la Fiat Tipo, riapparsa a sorpresa diesel in Spagna. La vettura del marchio torinese è in vendita ad un prezzo promo di 22.900 euro valevole fino al 31 marzo. Il modello a cui facciamo riferimento è quello dotato di un motore 1.5 turbo T4 Hybrid da 130 cavalli, con trazione fwd, che di listino sta solitamente a 26.900 euro. I 4.000 euro di sconto sono previsti come 2.500 di bonus tricolore Fiat e altri 1.500 come bonus finanziamento, ma solo in caso di permuta. Il finanziamento prevede 35 rate da 433 euro, e una rata finale da 13.445 euro. La versione 1.6 120 CV diesel è in vendita invece a 19.200 euro grazie a 6.000 euro di sconto (anche in questo caso previa permuta e finanziamento).

La quarta vettura più venduta in Italia nel Segmento C è stata la Ford Focus (1.413 immatricolazioni fra gennaio e febbraio). Al momento è acquistabile in promo a 26.000 euro nella versione 5 porte ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV MY2023.25, offerta valida fino al 31 marzo. La promo è valevole solo in caso di rottamazione e prevede un finanziamento con un anticipo di 5.000 euro, 24 rate da 129,18 euro e una rata finale da 18.290 euro.

Terza posizione fra le hatchback di Segmento C più vendute per la Volkswagen Golf (1.492 immatricolazioni). Al momento non sono previste promozioni per la classica di VW, e il modello base, 1.0 TSI Evo da 110 cavalli benzina con cambio manuale si acquista a 29.600 euro.

Con 1.703 unità vendute la BMW Serie 1 è la seconda Segmento C più venduta in Italia in questo primo scorcio del 2024 e anche in questo caso non sono previste promo di conseguenza il modello base, 116i da 5 porte con cambio manuale, viene di listino 31.550 euro.

Infine la regina delle Segmento C, l'Audi A3, che ha convinto 2.731 italiani, in vendita nel modello Sportback 30 TFSI con cambio 6 marce a 31.260 euro senza promo. Ricordiamo che per l'Audi A3 è stato presentato ieri il restyling 2024 che aggiunge fra le versione disponibili anche l'inedita Allstreet.

