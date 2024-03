Quanto costano le 5 city car più vendute in Italia: dalla Lancia Ypsilon alla Hyundai i10

Le city car sono ancora fra le auto preferite degli italiani. Dopo i SUV e le Segmento B, è stata infatti la categoria più acquistata in Italia a febbraio 2024: ma quanto costano le 5 "piccole" più immatricolate? Andiamo a scoprirlo assieme.



Partiamo dalla regina indiscussa, la Fiat Panda Hybrid, l'auto in cima all'elenco della top 10 delle più vendute in Italia a febbraio 2024 con ben 22.518 immatricolazioni in totale dal primo gennaio. Ad oggi la Panda è acquistabile all'ottimo prezzo di soli 12.500 euro, una cifra più bassa di 3.000 euro rispetto al listino classico grazie a 1.500 euro di bonus finanziamento e altri 1.500 per il bonus tricolore.



Proseguiamo con la Citroen C3, altra city car storicamente amata dagli italiani, la versione termica della Citroen e-C3, elettrica da meno di 25mila euro. Al momento la C3 è acquistabile a soli 13.850 euro, quindi con uno sconto esatto di 4.500 euro (di listino sta a 18.350). Si tratta di uno sconto decisamente interessante soprattutto nei confronti di un'auto che nei primi due mesi del 2024 è stata acquistata da 9.226 italiani.



La terza city car più venduta in Italia in questi primi 60 giorni di 2024 è stata la Lancia Ypsilon con 8.063 immatricolazioni, 2.000 in più su base annua. La piccola torinese, che a breve andrà in archivio sostituita dalla sua erede elettrica, è in vendita a 16.100 euro rispetto ai 19.550 di listino nel modello Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid con allestimento Platino. Uno sconto netto quindi di 3.450 euro.



In quarta posizione fra le Segmento A più amate in Italia a febbraio 2024 anche la Fiat 500 hybrid nella versione sempre 1.0 FireFly 70 CV, in vendita 14.200 euro invece che a 17.700 euro, 3.500 euro di sconto, grazie a 2.000 euro di bonus tricolore più altri 1.500 per il finanziamento.



Chiudiamo con la quinta auto più venduta in Italia fra le city car, leggasi la Hyundai i10, altra habitué del mercato nostrano, che ha convinto 3.111 italiani, in aumento rispetto ai 2.301 dei primi due mesi del 2023. Ad oggi è acquistabile a soli 13.500 euro grazie a 3.600 euro di vantaggi. Un esempio di finanziamento? 35 rate da 89 euro al mese ciascuno, anticipo da 2.750 euro e una rata finale da 9.576 euro.