Quanto costano le 5 B-SUV più vendute in Italia dal 2024? Si parte da 17.150 euro

I B-SUV continuano a macinare vendite in Italia anche nel 2024. In questi primi tre mesi dell'anno gli sport utility vehicle compatti hanno confermato di essere fra i segmenti più apprezzati nel nostro Paese ed oggi vogliamo scoprire quali sono i 5 B-SUV più commercializzati e soprattutto il loro prezzo.



Partiamo da quello che è il B-SUV più venduto in assoluto in Italia, leggasi la Toyota Yaris Cross, che a marzo 2024 ha registrato 3.849 immatricolazioni per un totale da inizio anno pari a 10.615. Il suo prezzo attuale, in promo, è di 25.150 euro anziché 28.650, quindi 3.500 euro netti in meno. L'offerta prevede 47 rate da 159 euro al mese, anticipo di 6.530 euro e una maxi rata finale di 15.719 euro. Il riferimento è alla Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT, promozione valida fino al 30 aprile 2024.



In seconda posizione fra i piccoli SUV più venduti in Italia nel 2024 troviamo la Jeep Avenger, da poco prevista anche nel modello 4xe, e che in totale ha piazzato da inizio anno 10.598 vetture. Tre sono le promo al momento attive a cominciare da quella per la Longitude 1.2 turbo 100 cavalli, in vendita a 22.700 euro anziché 24.500: 35 rate da 159 euro al mese, anticipo da 5.838 euro e rata finale da 15.708 euro. La versione elettrica è invece acquistabile a 34.600 euro anziché 39.400, con 35 rate da 239,27 euro, primo canone da 9.457 euro e rata finale da 20.878 euro. Infine il modello e-hybrid acquistabile a 25.600 euro anziché 26.200, 35 rate da 199,62 euro, 6.207 euro di anticipo e rata finale da 17.548 euro.



Continuiamo l'elenco della 5 B-SUV più vendute in Italia nel 2024 con la Peugeot 2008, auto che nel 2025 uscirà con il nuovo modello. La francese ha piazzato 8.471 auto in questi primi tre mesi del 2024, ed oggi è acquistabile nella versione PureTech 100S&S Active con 35 rate da 170 euro, anticipo di 4.003 euro, e rata finale da 16.912 euro. L'auto è in offerta a 23.450 euro anzichè 25.850.



Quarta posizione per la Dacia Duster con 8.398 auto vendute, in vendita a partire da 19.700 euro. Chiudiamo con la Renault Captur, acquistabile a 17.150 euro (la più economica delle 5), nella versione Equilibre Tce 90, con un anticipo di 1.050 euro, 36 rate da 120 euro al mese e una maxi rata finale da 13.573. La Captur ha venduto in questi primi tre mesi del 2024 8.332 vetture.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.