Quanto costano le 5 auto GPL più vendute in Italia nel 2024? I prezzi

Quando si parla di GPL, il Gruppo Renault domina incontrastato, con un tocco di italianità grazie alla Fiat Panda. La Top 5 GPL di febbraio 2024 vede solo veicoli Dacia, Renault e Fiat, ma quanto costano?

Se guardiamo ai primi due mesi dell’anno, scopriamo che la Dacia Sandero GPL ha venduto 9.516 unità, in netta ascesa rispetto al 2023 (nello stesso periodo aveva venduto 6.400 vetture). Nella sua versione Streetway, la Sandero TCe 100 GPL ECO-G parte da 14.750 euro nel suo allestimento Essential, la più “carrozzata” Stepway TCe 100 GPL ECO-G invece parte da 16.050 euro in allestimento Essential. Restiamo in casa Dacia anche per il secondo modello GPL più venduto in Italia nel 2024: il Duster. Duster 4x2 1.0 TCe 100 GPL ECO-G si può avere da 18.500 euro in allestimento Essential.

La Top 5 continua con due modelli Renault, ovvero Captur e Clio. In particolare Captur TCe 100 GPL parte da 23.050 euro, mentre Clio TCe 100 GPL parte da 18.750 euro. Reperire una nuova Fiat Panda GPL è invece un pizzico più complicato, almeno online, visto che il configuratore Fiat permette di ordinare soltanto la Panda Hybrid. Presso i concessionari però Panda 1.0 FireFly S&S GPL si trova a un prezzo di listino di 17.600 euro.

Tutti i prezzi in questa pagina sono quelli ufficiali previsti di listino, è probabile che a questi possa essere applicato qualche sconto o promozione in fase di acquisto, vi consigliamo di controllare online o contattare il vostro concessionario di fiducia.



