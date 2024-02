Quanto costano le 5 auto elettriche più vendute in Italia nel 2023 con gli incentivi

Non è ancora chiaro quando verranno ufficializzati i nuovi incentivi auto 2024, in ogni caso sappiamo che saranno decisamente corposi, per un totale di circa 1 miliardo di euro.

Lo sconto maggiore si avrà combinando tre fattori: un ISEE al di sotto dei 30mila euro, l'acquisto di un'auto a zero emissioni, e la rottamazione di un veicolo molto datato. A quel punto si potranno ottenere fino a 13.750 euro il che significa che il prezzo delle auto elettriche verrà decisamente ridimensionato.

Abbiamo quindi spulciato la top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2023, cercando di capire quanto si possa risparmiare nel 2024 con gli incentivi più corposi. Cominciamo da quella che è stata l'auto più venduta l'anno scorso, la Tesla Model Y, che è scesa di prezzo proprio per rientrare negli incentivi. Attualmente costa 42.690 euro nella versione base, che diventano 28.940 in caso di incentivo massimo. In caso di bonus minimo, quindi 6.000 euro (no ISEE e no rottamazione), l'auto verrebbe a costare 36.690 euro.

La seconda auto elettrica più commercializzata in Italia è stata la Tesla Model 3, in vendita a 42.490 euro che con gli incentivi massimi diventano 28.740, mentre con quelli minimi 36.490 euro. Sul gradino più basso del podio troviamo la Fiat 500 elettrica, in vendita da listino a 33.950 che diventano 20.250 euro con i massimi incentivi, o 27.950 con quelli più “bassi”.

La Smart ForTwo è stata la quarta green più venduta in assoluto nel nostro Paese nel 2023, e con un listino di 25.210 euro, grazie agli incentivi può scendere da un minimo di 11.460 euro ad un massimo di 19.210 euro.

Infine la Dacia Spring, svelata questa settimana nel modello 2024, che dal prezzo di listino da 21.450 euro scende ad un clamoroso 7.700 euro o tutt'al più 15.450 euro. Ricapitolando, quindi, con il massimo degli incentivi avremo Model Y a 28.940 euro, Model 3 a 28.740, Fiat 500e a 20.250 euro, Smart ForTwo a 11.460 e infine Dacia Spring a 7.700 euro.