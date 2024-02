Quanto costa la nuova Volkswagen Golf? Ordini aperti in Italia, anche per la Variant

Volkswagen ha aperto gli ordini italiani della nuova Golf 2024, anche nella sua versione Variant. Scopriamo dunque quanto costa, anche nella nuova variante Edition Plus (arriva la gamma Volkswagen Edition Plus fino a 5.800 euro di vantaggi).

Dopo 37 milioni di unità vendute nel corso della sua storia, la Volkswagen Golf festeggia quest’anno il suo cinquantesimo compleanno. Lo fa con una “ottava generazione e mezza” che porta con sé diverse novità, pensiamo ad esempio al sistema di infotainment di nuova generazione MIB4 (provato sulla nuova Volkswagen ID.7 appena uscita) dotato di un processore ancora più veloce rispetto al passato. Il display centrale ha una diagonale di 12,9 pollici, con il sistema che ora include anche ChatGPT.

Esternamente abbiamo un nuovo frontale e un design dei fari LED aggiornato, ora infatti sono ancora più accattivanti dal punto di vista visivo. Nella versione top di gamma abbiamo anche i proiettori IQ.LIGHT LED Matrix con un nuovo abbagliante ad alte prestazioni. Le motorizzazioni prevedono poi due motori turbo benzina 1.5 TSI da 85 kW/115 CV e 110 kW/150 CV con cambio manuale a 6 marce e due motori turbo benzina Mild Hybrid a 48 V 1.5 eTSI con cambio DSG a 7 marce con le stesse potenze. Nei prossimi mesi verrà inoltre lanciata la seconda generazione dell’alimentazione Plug-in Hybrid con circa 100 km di autonomia WLTP e la possibilità di ricaricare fino a 50 kW in DC.

Arriviamo così ai prezzi: la nuova Volkswagen Golf parte da 30.150 euro, mentre la Golf Variant parte da 31.100 euro. Fate attenzione però all’allestimento Edition Plus, che vi permette di avere contenuti aggiuntivi del valore di 2.900 euro a soli 200 euro in più rispetto alla versione Life (per un risparmio totale di 2.700 euro). Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, la nuova Golf 1.5 eTSI 115 CV DSG Edition Plus si può avere con 6.700 euro di anticipo e 35 rate mensili da 259 euro, TAN 6,99%, TAEG 8,12%.