Quanto costa, veramente, comprare l'auto 'più economica del mondo'?

La Chang Li è una vera auto elettrica prodotta dall'azienda cinese NEMECA.Costa 840€ ed è stata pubblicizzata come l'automobile più economica sul mercato, in assoluto. Un giornalista americano ha provato ad importarla in America, scoprendo però che il vero prezzo dell'auto è decisamente più alto di quello che si aspettava.

Tanto per iniziare il prezzo pubblicizzato non include le batterie, così per acquistare il pacchetto completo su Alibaba bisogna spendere oltre 1.235$. Ma le sorprese non finiscono qui.

Per spedire l'auto da Shanghai agli Stati Uniti d'America partono altri 500$, il che non è nemmeno male, contando che stiamo parlando di un "pacco" da oltre 363Kg che deve farsi un giro di circa 12.000Km. Ed ecco che tra una cosa e l'altra siamo già a quasi il doppio degli 840€ di listino.

Per trasportare questo veicolo, ovviamente, serve una grande nave container. Anche stipare il veicolo e trasportarlo fuori dalla nave una volta che questa è arrivata in porto ha un costo, e non è indifferente. Sono altri 528$.

Poi c'è l'insormontabile scoglio della burocrazia. Parliamo di un'auto importata dalla Cina, che deve essere adeguatamente classificata per non incorrere in una sanzione che potrebbe superare i 5.000$. Basta una virgola fuori posto nei moduli per rischiare di far scattare la multa. Il giornalista di Jalopnik ha pertanto avuto la saggia idea di affidarsi ad uno studio che si occupa proprio di importazioni. Ma ecco che arriva una parcella da oltre 1.000$. Auch.

Poi anche gli Stati Uniti d'America vogliono la loro fetta: c'è da pagare anche un dazio da 340$. Siamo arrivati ad un totale di 3.331$, quattro volte la cifra di partenza.

Dunque, cosa ci si porta esattamente a casa con questi soldi? La Chang Li della NEMECA è un'auto elettrica che ha le dimensioni e la potenza di un golf cart, grossomodo: velocità massima di 32 km/h e 1.1CV di potenza. Non è un typo, sono veramente 1.1CV.

Non siamo nessuno per giudicare, ma forse ci sono modi migliori per investire i propri soldi.