Quanto ci costa la truffa dei km scalati? Attenzione soprattutto ai marchi premium

Acquistare un’auto usata può sempre comportare qualche rischio. In 25 Paesi d’Europa l’Italia è solo decima in termini di trasparenza, si stima che nel nostro Paese vi siano 4 milioni di auto usate con i chilometri scalati, ma quanto ci costa questa noiosa truffa?

Secondo gli ultimi dati raccolti da carVertical, un’automobile usata con chilometraggio modificato può costare in Italia anche il 29% in più rispetto al valore effettivo. I rivenditori disonesti scalano il chilometraggio di un’auto appositamente per gonfiare il prezzo: una vettura con 100.000 km è sicuramente più appetibile di una con 140.000 o 180.000 km, dunque costa di più. Inoltre su una vettura con chilometraggio manomesso si alza il rischio di incappare in problemi meccanici, con ulteriori spese da parte del cliente.

Ogni Paese d’Europa ha il suo fattore di rischio e noi italiani non siamo affatto messi bene. Come nel Regno Unito, il chilometraggio scalato può gonfiare il prezzo delle auto usate del 29% come anticipato sopra, un terzo del loro reale valore. Va leggermente meglio in Lituania (25%), parliamo in ogni caso di tre Paesi in cui l’aumento medio è più alto tra i 15 Paesi esaminati da carVertical. Questa volta nella parte “sana” della classifica troviamo Ucraina (17%), Polonia (19%) e Romania (20%), luoghi che in studi recenti però si sono dimostrati tutt’altro che trasparenti.

Tornando ai prezzi maggiorati, mediamente ogni 100.000 km scalati l’auto viene venduta a 2.000 euro in più rispetto al valore effettivo. Un’auto con 400.000 km reali che abbia 200.000 km sul contachilometri costa mediamente 4.000 euro in più agli acquirenti. A influenzare le perdite però c’è anche il prestigio dell’auto: sulle Dacia e le Mazda il guadagno truffaldino è di solito del 15%, sulle Land Rover invece si sale al 27%. Sulle Dacia infatti si arrivano a spendere 2.000 euro in più ogni 100.000 km scalati, sulle Renault 2.300 euro, mentre sulle Fiat fino a 3.000 euro. Sulle Skoda i rivenditori disonesti arrivano a ricaricare fino a 4.200 euro ogni 100.000 km scalati, mentre sulle Toyota si può arrivare a 5.000 euro. Si mette molto peggio coi marchi premium: un’Audi può costare anche 6.000 euro in più ogni 100.000 km scalati, una Volkswagen 4.500 euro, una BMW 7.000 euro e una Mercedes-Benz 10.600 euro.