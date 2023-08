Quanto costa trasformare la Tesla Model Y in un'auto a 7 posti?

La Tesla Model Y, l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023, è una vettura omologata di serie per cinque posti, i classici due davanti e altri tre in seconda fila. Volendo c'è però un'opzione che permette di aggiungere altri due posti, creando così una terza fila.

L'opzione purtroppo non è presente nel nostro Paese, e se andrete sul sito online per configurare la vostra Model Y, troverete solamente la versione 5 posti. Oltre oceano, invece, possono godere di altri due sedili equiparando così il SUV elettrico ad altre concorrenti come ad esempio il Land Rover Defender con cui Ciro Immobile fece un incidente a Roma poche settimane fa, ma anche la BMW GT, la Volkswagen Touran e via discorrendo.

Con una spesa di 3.000 dollari, all'incirca 2.700 euro al cambio attuale, è quindi possibile aumentare il numero di passeggeri in auto, funzione molto utile per famiglie estremamente numerose, ma anche per chi utilizza la Tesla come car pooling o auto con conducente.

Ovviamente i 3.000 dollari non sono una spesa indifferente, di conseguenza colui che volesse apportare la modifica dovrebbe valutare con attenzione la spesa cercando di capire ogni qual volta sfrutterebbe i 7 posti a sedere.

In ogni caso la spesa è giustificata dalle modifiche complesse che deve svolgere Tesla nell'aggiungere una terza fila di sedili, inoltre, alla luce dell'aumento della concorrenza di auto elettriche, avere sette posti può rappresentare un ulteriore plus per cui vale la pena spendere quei 3.000 dollari in più.

Un altro aspetto da considerare è che, aumentando i posti a sedere di contro diminuisce lo spazio del bagagliaio, cosa non di poco conto soprattutto se oltre alle persone bisogna trasportare anche valigie, bauli e via discorrendo.

Facendo un ipotetico raffronto con alcuni modelli in vendita in Italia a sette posti, ipotizzando che il servizio della terza fila di sedili venisse a costare da noi circa 3.000 euro, scopriamo che l'auto più cara a 7 posti risultata essere il sopracitato Land Rover Defender, ben 96mila euro. Servono invece 41.500 per la Touran di Volkswagen, mentre per la BMW Gran Tourer si parte da 36.400 euro. La Tesla Model Y a 7 posti costerebbe invece attorno ai 50mila euro.