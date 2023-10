Quanto costa la nuova Toyota C-HR: ordini aperti in Italia

Lo scorso mese di giugno Toyota ha presentato ufficialmente la sua nuova C-HR, una seconda generazione che ha colpito per via del suo design - ora con elementi simili a bZ4X e Prius - e della sua tecnologia, che da oggi è possibile ordinare in Italia. Andiamo subito a scoprire a che prezzo.

Nuovo C-HR è disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati: due versioni Full Hybrid (HEV) da 1.8 e 2.0 litri 2WD e un modello Plug-in Hybrid (PHEV) 2.0 litri 2WD, con la Hybrid 2.0 disponibile anche con trazione integrale intelligente AWD-i.

In Italia avremo 7 allestimenti, ovvero Active, Trend ECO, Trend, Lounge, GR SPORT, Lounge Premiere e GR SPORT Premiere. Gli ultimi due, i Premiere, saranno disponibili soltanto nei primi mesi di commercializzazione. Tutti gli allestimenti inoltre saranno equipaggiati con l’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense.

L’allestimento di partenza Active, disponibile solo con motorizzazione 1.8, è già abbastanza ricco. Abbiamo all’interno:

Sistema di sicurezza attiva e aiuti alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione aggiornabile OTA

Cerchi in lega da 17”

Fari LED

Digital Cockpit da 12,3”

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8” e smartphone integration wireless

Telecamera posteriore

Climatizzatore automatico bi-zona

Interni in tessuto ecosostenibile

Trend è disponibile con tutte le motorizzazioni e include in aggiunta:

Cerchi in lega da 18”

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e navigatore integrato

Fari Prisma LED

Vetri posteriori oscurati

Ambient Light Spot

Vernice metallizzata (finitura bi-tone disponibile con sovrapprezzo)

Il trim Lounge è ai vertici della gamma, un allestimento davvero completo che aggiunge al precedente:

Tetto panoramico shadeless

Ambient Light a 64 colori

Cerchi in lega da 19”

Interni in suede e tessuto ecosostenibili

Portellone posteriore ad azionamento elettrico

Vernice metallizata bi-tone

L’allestimento GR SPORT è disponibile solo con le motorizzazioni 2.0 HEV AWD-i e 2.0 PHEV e aggiunge, rispetto a Lounge:

Cerchi in lega da 19” black

Assetto sportivo

Look esterno con dettagli esclusivi GR SPORT

Interni in suede e pelle sintetica ecosostenibile con loghi GR SPORT

Molto interessante poi il livello Trend ECO, disponibile con motorizzazione 2.0 PHEV. Grazie alle sue emissioni, pari a 19 g/km nel ciclo combinato WLTP, può accedere alla fascia Ecobonus riservata alle vetture Full Electric. Infine Lounge Premiere e GR SPORT Premiere, venduti con motore 2.0 HEV, HEV AWD-i e PHEV, rappresentano il top della gamma per un periodo limitato di tempo con in più una nuova finitura bi-tone+, l’impianto audio premium JBL e l’Head-up Display.

Arriviamo così a parlare di prezzi: nuovo Toyota C-HR parte da 35.700 euro in versione 1.8 HEV Active e arriva ai 51.900 euro della 2.0 PHEV GR SPORT Premiere. La motorizzazione 2.0 HEV parte da 41.200 euro in allestimento Trend, mentre la variante AWD-i costa 2.500 euro in più. Infine la 2.0 PHEV Trend Eco ha un prezzo di listino pari a 43.700 euro. Nel periodo di lancio però è previsto uno sconto di 3.750 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy Next, significa che il prezzo di attacco di nuovo C-HR diventa 31.950 euro per la 1.8 HEV. Per la Trend ECO 2.0 PHEV lo sconto sale a 6.750 euro grazie all'Ecobonus, significa che il suo prezzo scende a 36.950.