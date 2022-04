Quanto costa la nuova Toyota Aygo X, la citycar tutto pepe compatibile con gli incentivi

State cercando una Segmento A compatta ma con caratteristiche aggressive e un carattere unico? Vi presentiamo la nuova Toyota Aygo X, appena arrivata nel nostro Paese.

Il 9 e 10 aprile Toyota ha tenuto il weekend di lancio della Toyota Aygo X nelle concessionarie italiane, svelando anche l'offerta commerciale della vettura. Si parte da 13.000 euro per la versione Active, grazie a 3.500 euro di vantaggio cliente (in caso di vettura in permuta o rottamazione e finanziamento Toyota Easy). Un vantaggio che si può avere anche sugli altri allestimenti, Trend infatti parte da 14.500 euro, Lounge e Limited da 16.000 e 17.000 euro. Per avere il cambio automatico S-CVT bastano poi 1.200 euro in più, mentre le versioni AIR costano appena 1.000 euro in più.

Già la base Active però è alquanto ricca: è dotata di cerchi da 17", del sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7", retrocamera e Smartphone Integration (Apple CarPlay e Android Auto), Start&Stop, climatizzatore manuale e il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5. Un package che contiene il sistema di pre-collisione con frenata automatica d'emergenza e rilevamento ciclisti (diurno) e pedoni (diurno e notturno), Cruise Control adattivo intelligente, Lane Trace Assist e assistenza alle sterzate d’emergenza, dunque sistemi di assistenza di ultima generazione.



A muovere la piccola giapponese troviamo il motore 1KR-FR da 1,0 litro e 3 cilindri, già pluripremiato e ora ulteriormente migliorato per andare incontro alle ultime normative europee. Promette consumi da 4,7 litri/100 km (stesso consumo dichiarato della Mazda2 2022, anche se abbiamo ottenuto risultati migliori nella nostra prova della Mazda2 2022) ed emissioni di CO2 da 107 g/km - è dunque compatibile con gli incentivi auto 2022 appena lanciati.