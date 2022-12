Quanto costa davvero una Tesla Model 3 dopo 100.000 km?

Quanto costa realmente possedere e utilizzare una Tesla Model 3? Una domanda che si è posto il noto youtuber Two Bit da Vinci, content creator che vanta circa 353.000 iscritti che possiede appunto un'auto elettrica prodotta dalla casa automobilistica di Elon Musk.

Two Bit da Vinci mette subito le cose in chiaro spiegando che la Model 3 è da molti considerata ancora costosa, ma che per lo stesso rappresenta il “più grande affare nella storia automobilistica”. Lo youtuber ha deciso di acquistare la Tesla il 26 dicembre del 2019, di conseguenza stiamo parlando di un'auto di esattamente 3 anni fa. Nel corso del periodo ha percorso 60.000 miglia, circa 96.500 chilometri, per una media di 32.100 chilometri ogni 12 mesi, all'incirca i km percorsi da un guidatore medio negli Stati Uniti.

Two Bit da Vinci ha spiegato che quando ha acquistato la Model 3 non sapeva bene cosa aspettarsi, aggiungendo inoltre che tre anni fa veniva considerata un'auto costosa, anche se il prezzo di listino era comunque più basso rispetto a quello attuale. Va comunque detto che recentemente le Tesla usate hanno subito un calo di listino del 17%, e ciò rappresenta senza dubbio una buona notizia per chi volesse assicurarsi un'auto di Musk, mentre le nuove vengono consegnate in tempi più brevi.

Dopo questa doverosa premessa Two Bit è andato a snocciolare tutti i numeri relativi alle spese sostenute per mantenere la sua Tesla Model 3, dalle ricariche domestiche a quelle presso le colonnine pubbliche, quindi riparazioni, manutenzioni e molto altro ancora. Inoltre, lo youtuber si è soffermato anche su altri aspetti non quantificabili come comfort, spazio, qualità, il degrado della batteria e il software. Analizzando un po' di dati Two Bit ha spiegato di aver speso in 3 anni 3.300 euro per ricaricare la sua Model 3, spiegando che nello stesso periodo una Honda Civic a benzina sarebbe costata circa 8.500 euro per il rifornimento.

Le spese per riparazioni e manutenzione sono state invece molto basse, di conseguenza negli ultimi 36 mesi ha speso solamente 2.800 euro per nuovi cerchi in lega e due set di pneumatici. Per tutti i costi dettagliati vi lasciamo al video presente in pagina, ma prima di congedarci vi ricordiamo che in Italia sono in pronta consegna diverse Tesla Model 3 in sconto fino al 31 dicembre 2022.