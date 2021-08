Quanto costa una Tesla Model 3 in cinque anni? Il confronto con auto tradizionali

Tra i modelli di autovettura da prendere in considerazione per un acquisto futuro ci sono, da un paio di anni a questa parte, anche le vetture completamente elettriche. Molti automobilisti però sono ancora dubbiosi sulla comparativa tra EV e modelli tradizionali per quanto concerne i costi di gestione e di manutenzione.

In base all'ultimo report pubblicato da Tesla, il "2020 Impact Report", il prezzo d'acquisto di una Tesla Model 3 Standard Range Plus negli Stati Uniti è oramai equivalente a quello di una berlina premium di brand quali BMW o Audi, ma nei costi di gestione la berlina elettrica la spunta e diventa più attraente.

Prima di tutto i modelli elettrici la spuntano sul prezzo del carburante, poiché la benzina e il diesel hanno una onerosità quasi doppia rispetto all'elettricità (soprattutto casalinga), e a seguire troviamo i costi di riparazione sicuramente inferiori ma non meglio quantificati. La casa di Palo Alto ha preferito inserire nell'equazione il deprezzamento e i costi assicurativi.

Insomma, senza dilungarci troppo il costo totale di possesso quinquennale di una Tesla Model 3 Standard Range Plus è risultato essere nettamente inferiore a quello di una BMW Serie 3 grazie a soli 0,55 dollari per miglio percorso. Come punto di riferimento è stata presa anche la popolarissima Toyota Camry la quale, grazie ad un prezzo d'acquisto notevolmente più basso, si è portata poco sotto gli 0,5 dollari per miglio.

Da parte sua Tesla ha un grosso vantaggio da questo punto di vista, poiché può monitorare con precisione le statistiche di ogni esemplare in commercio. La telemetria e la connessione alla rete dell'intera flotta forniscono ai tecnici del brand una mole di dati precisa e sempre aggiornata.

Tra le altre cose i modelli Tesla non sono stati inclusi nel programma federale di incentivi. Gli USA elargiscono 7.500 dollari agli automobilisti che acquistano una EV, e se la compagnia di Elon Musk ne avesse fatto parte, i suoi clienti avrebbero approfittato di risparmi clamorosi.



Per chiudere restando in tema vogliamo rimandarvi alle ultime decisioni del senato a Stelle e Strisce su auto elettriche e ambiente: un ritocco a qualche normativa potrebbe rimettere rimettere in gioco le Tesla