Quanto costa una Tesla Model 3 in 1 anno? I risultati della Polizia di Bargersville

Sulle auto elettriche abbiamo ancora molto da scoprire, pensiamo soprattutto ai costi di gestione sul lungo periodo. Tempo fa vi abbiamo raccontato l’esperienza del nostro amico Matteo Valenza, che ha acquistato una Model 3 Performance oltre un anno fa. Oggi guardiamo alla Polizia di Bargersville, in Indiana.

Poco più di un anno fa vi abbiamo raccontato in una news di come il dipartimento di Bargersville avesse optato per una scelta radicale: cambiare le proprie Dodge Charger per acquistare delle Tesla Model 3. Ora è passato più di un anno da quello storico switch e il dipartimento ha deciso di diffondere le spese sostenute negli ultimi 12 mesi e fare un confronto diretto con le Dodge rimaste nel parco auto.

Secondo la tabella rilasciata dal dipartimento in questione, dobbiamo riconoscere particolarmente ordinata e dettagliata, vediamo come con le Charger la spesa da agosto 2019 ad agosto 2020 sia stata pari a 7.580 dollari, suddivisa fra benzina, olio e manutenzione.

Guardando ai dati Tesla, è impressionante scoprire come in un anno le spese siano state praticamente pari a due mesi di Dodge Charger: appena 825 dollari. In questo caso è venuto a mancare il bisogno dell’olio, manutenzione non è stato fatto alcun intervento, le spese hanno riguardato solo l’elettricità utile alla ricarica della batteria. Il risparmio in carburante è dunque stato pari a 6.755 dollari, davvero niente male...