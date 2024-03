Quanto costa la nuova Suzuki SWIFT Hybrid 2024, il prezzo italiano ufficiale

Lo scorso mese di dicembre Suzuki ha presentato ufficialmente la nuova Suzuki SWIFT Hybrid 2024, vettura cittadina della quale ora conosciamo il prezzo ufficiale per l’Italia grazie alla pubblicazione del configuratore.

Nuova SWIFT Hybrid con motore 1.2 HYBRID, trazione 2WD, cambio manuale a 5 marce e allestimento TOP parte in Italia da 22.500 euro, un trim alquanto ricco che offre un sistema multimediale con schermo touch da 9 pollici, Apple CarPlay con connessione wireless (per Android Auto è necessario il cavo), sistema My Drive con schermo a colori, Suzuki Connect con servizi connessi, paddle del cambio al volante, telecamera posteriore con misuratore di distanza, Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go e molto altro.

Ricordiamo che da luglio 2024 l’Unione Europea ha reso obbligatoria la presenza a bordo di diversi sistemi di assistenza e sicurezza, motivo per cui Dacia ha dovuto aggiornare in fretta e furia Sandero e Jogger, la nuova Suzuki SWIFT Hybrid 2024 è dunque stata aggiornata per rispettare le direttive. Grazie a questo troviamo a bordo sistemi come il guidadritto, restasveglio, guardaspalle, occhioallimite e tanto altro, eCall compresa per le chiamate d’emergenza in caso di bisogno.

Il prezzo di 22.500 euro è da intendersi “chiavi in mano” con IPT, PFU ed eventuali spese di rottamazione esclusi. Un prezzo alquanto in linea con il mercato, del resto parliamo di una vettura cittadina che emette appena 99 grammi di CO2 ogni chilometro e promette consumi pari a 4,4 litri di benzina per 100 km.

