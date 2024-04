Quanto costa il SUV Coupé senza lunotto posteriore? I prezzi spagnoli della Polestar 4

La nuova Polestar 4 è arrivata ufficialmente in Italia, mostrandosi in tutta la sua particolare bellezza al Polestar Space di Milano a inizio aprile. Non sappiamo quanto costerà il Crossover Coupé in Italia ma sono appena trapelati i prezzi spagnoli - che spesso combaciano con i nostrani.

Ricordiamo che la Polestar 4 si fa notare per via della totale assenza del lunotto posteriore in vetro. Secondo i designer del brand scandinavo questo dettaglio migliora il comfort a bordo e permette di ottimizzare gli spazi; la visuale posteriore, inoltre, è garantita da una telecamera ad alta risoluzione che promette una visibilità ottimale in ogni condizione. Quanto costa, dunque, il Crossover Coupé in Spagna? Per la vettura, che dovrebbe mettersi nel mezzo fra la Polestar 2 e la Polestar 3, avevamo preventivato una forchetta tra i 70.000 e i 90.000 euro, siamo invece leggermente sotto.

Polestar 4 Single Motor parte in Spagna da 65.900 euro, mentre la variante Dual Motor parte da 72.900 euro; con le previsioni siamo andati lontani ma non troppo. Considerando che sono prezzi importanti, al di fuori degli incentivi statali, la Polestar 4 dovrà vedersela con concorrenti eccellenti, Tesla in primis - con la Model Y che parte in Italia da 42.690 euro (ed è compatibile con l’Ecobonus). Parliamo di due modelli estremamente differenti in quanto a caratteristiche e cura dei dettagli, l’asticella del prezzo però parla in modo chiaro.

A proposito di incentivi, la Tesla Model 3 2024 è appena scesa di 2.000 euro ed è un best buy assoluto.

Su MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti di oggi.