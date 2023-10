Il prezzo della Subaru BRZ Touge in Italia: non è poco e ne arrivano solo 60

Se di recente non siete riusciti ad accaparrarvi una Toyota GR86 italiana (nel mentre in Giappone è appena arrivata la GR86 new gen), avete ora un’altra possibilità: arriva in Italia la Subaru BRZ di seconda generazione in un’edizione alquanto speciale. Ma quanto costa la piccola sportiva giapponese?

Il nome si deve al celebre passo giapponese del Touge, del resto le curve di montagna sono l’habitat naturale di questa vettura. In Italia saranno disponibili soltanto 60 unità, vendute al prezzo di 49.500 euro. Non è poco, se pensiamo che la BRZ negli Stati Uniti parte da 28.595 dollari, circa 27.000 euro al cambio, non bisogna dimenticare però che si tratta di una versione speciale.

La Subaru BRZ Touge 2024 arriva nel nostro Paese con un cambio manuale a 6 rapporti, un differenziale a slittamento limitato, cerchi da 18” OZ Racing Ultraleggera in colorazione Race Gold, pneumatici Michelin Pilot Sport 4 215/40 di primo equipaggiamento. I cerchi pesano soltanto 8,7 kg l’uno e possono essere sostituiti con una finitura Dark Gray, in questo caso però vi portate a casa pneumatici Yokohama BluEarth Winter V905.

Il pacchetto viene completato dal kit STI con spoiler anteriore e posteriore e minigonne in tinta carrozzeria: Blue Pearl. Il doppio terminale di scarico infine è tutto italiano, firmato Supersprint. A spingere la piccola giapponese troviamo un motore aspirato da 2.4 litri alimentato a benzina, capace di erogare 172 kW/231 CV con 250 Nm di coppia.