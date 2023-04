Quanto costa il nuovo Stilride 1, scooter elettrico svedese dal design fuori dagli schemi

La mobilità elettrica sta dando modo a nuove realtà di spuntare sul mercato come fossero funghi in autunno, con start-up sempre più agguerrite e originali. Oggi vi parliamo ad esempio di Stilride, azienda svedese che sta per lanciare la sua prima creazione: lo scooter Stilride 1 elettrico.

Dello scooter in realtà si parla sin dal novembre 2020, solo ora però - ad aprile 2023 - l'azienda svedese è stata in grado di rilasciare nuovi e precisi dettagli su prezzo, disponibilità e prestazioni. Dotato di un motore da 6 kW, lo Stilride 1 è in grado di toccare i 95 km/h, mentre la batteria è da 5,1 kWh e dovrebbe garantire fino a 120 km di autonomia. La batteria di bordo si può ricaricare facilmente presso una qualsiasi presa casalinga a 220 V, le bastano circa 4 ore per tornare al 100% da completamente scarica.

Nonostante le dimensioni ultra compatte e il design fuori dagli schemi, lo Stilride 1 presenta una forcella anteriore ammortizzata e un singolo ammortizzatore centrale per assorbire gli urti. Le ruote sono da 13" e dalle immagini si può notare come Stilride abbia scelto le Michelin City Grip 2 come primo equipaggiamento.

I freni sono a disco, abbiamo un sistema a quattro pistoncini all'anteriore e a due pistoncini al posteriore, con pinze da 190 mm. Lo Stilride 1 è persino dotato di ABS (fornito da Continental) e sarà distribuito in Europa a partire dal 2024 (la data esatta verrà confermata prossimamente) a un prezzo di partenza di 15.000 euro.

