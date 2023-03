Quanto costa sostituire la batteria di un'auto elettrica? Prezzi (alti) degli EV più noti

Quanto costa sostituire la batteria di un'auto elettrica? I prezzi sono decisamente elevati e potrebbero spaventare alcuni futuri acquirenti di EV. Le batterie sono l'elemento più importante delle auto green, ma se si dovessero rompere sono dolori.

La premessa è che quasi la totalità delle case automobilistiche offre una garanzia sulle batterie delle vetture, ma in caso di auto di seconda mano o per quelle situazioni in cui i danni non sono coperti, bisognerà essere pronti a sganciare un bel po' di soldi.

A svelare il costo del cambio batteria è stato uno studio realizzato da Recurrent, che ha preso in considerazione i modelli più comuni negli Stati Uniti, più o meno gli stessi diffusi in Europa, svelando nel dettaglio il prezzo del doloroso ricambio.

Partiamo dalla BMW i3, una delle elettriche più datate sul mercato, per cui il prezzo del cambio batteria varia dai 2.500 ai 16.000 dollari. Per quanto riguarda invece la Chevrolet Bolt, l'auto che ha presentato maggiori problemi al propulsore elettrico secondo Recurrent, il prezzo va dai 16.000 ai 16.250 dollari.

Sicuramente più economica la batteria della Chevy Volt, leggasi fra i 3mila e gli 8mila dollari, così come quella della Hyundai Ioniq (2.850 dollari). La Nissan Leaf, altra vettura elettrica molto datata, prevede invece un costo di ricambio da 5.500 a 9.500 dollari, mentre per la Tesla Model 3 e la Tesla Model S, il costo sarà rispettivamente di 15.800 e 22mila dollari. Infine la vettura più cara fra quelle prese in considerazione da Recurrent, leggasi la Volkswagen e-Golf, il cui costo della batteria è pari a ben 23mila dollari.

Purtroppo quello dei propulsori è un problema non da poco per le auto elettriche, e i costi di ricambio delle batterie elettriche stanno facendo aumentare le assicurazioni degli Ev. Un caso emblematico è quello di un ingegnere torinese a cui hanno chiesto 80mila euro per riparare una Tesla che ne vale 49.