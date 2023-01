Quanto costa il nuovo SEAT MÓ 125 Performance? In Italia a fine gennaio 2023

Lo scorso mese di novembre SEAT ha presentato a EICMA 2022 il nuovo MÓ 125 Performance, scooter cittadino dalle alte prestazioni che ora si può finalmente ordinare in Italia. A che prezzo?

Vi diciamo subito che il nuovo SEAT MÓ 125 Performance parte da 5.760 euro IVA inclusa grazie agli attuali incentivi statali su moto e scooter elettrici, si può però avere anche a 99 euro al mese. Un prezzo alquanto aggressivo per le caratteristiche che offre, sul mercato del resto esistono delle e-bike di fascia medio-alta che arrivano a costare anche di più.

Questo particolare scooter elettrico è dotato di una ciclistica “racing based”, le forcelle anteriori infatti sono firmate Andreani, i dischi freno sono Galfer, mentre il monoammortizzatore posteriore è sviluppato in collaborazione con Öhlins, leader indiscusso del settore. Questa versione Performance può raggiungere i 105 km/h per un periodo di 30 secondi grazie alla funzione e-Boost (la velocità massima è di 80 km/h), l’accelerazione da 0 a 50 km/h può invece avvenire in soli 2,9 secondi, effettuare manovre di sorpasso dunque sarà estremamente semplice e appagante.

Il pacco batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica è da 5,6 kWh e pesa poco più di 40 kg. Non sono pochi, è vero, ma le batterie SEAT possono essere trasportate grazie a un “sistema trolley“ che fa fuoriuscire delle ruote una volta estratto il modulo. Questo grande Battery Pack promette un’autonomia fino a 133 km con una singola carica.

Il nuovo SEAT MÓ 125 Performance sarà nelle concessionarie italiane da fine gennaio 2023 a partire da 5.760 euro IVA inclusa come detto sopra. Si può anche avere a 99 euro al mese per 48 rate con un anticipo di 1.400 euro (TAN 0,99%, TAEG 5,79%), sempre grazie all’attuale Ecobonus per motocicli di categoria L elettrici. Qualora questa variante Performance fosse eccessiva per voi, il classico SEAT MÓ 125 parte da 4.760 euro oppure si può avere a 99 euro al mese per 48 rate con 400 euro di anticipo.