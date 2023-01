Quanto costa uno scooter elettrico in Italia? Alcuni modelli sono davvero economici

Un dato interessante che abbiamo notato nel novembre 2022 ha riguardato l’aumento di vendite sul mercato delle due ruote, segnale della crescente popolarità di moto e scooter in un periodo in cui le automobili costano troppo e si attende la transizione all’elettrico. Ma quanto costa uno scooter elettrico in Italia?

La risposta può essere, molto banalmente, la seguente: dipende dal modello e dalle esigenze personali. Osservando l’intero panorama del Belpaese, però, si possono inquadrare alcuni scooter elettrici davvero economici. Dal 2021, ad esempio, uno degli esemplari più interessanti è il Piaggio 1 elettrico, di cui abbiamo visto la versione 2023 più potente all’EICMA 2022. Sfruttando l’Ecobonus, il Piaggio 1 di ultima generazione costa minimo 1.800 euro e sale a 2.200 euro per la versione Active, con 3 kW di picco e maggiore accelerazione.

NIU NQi Sport e NQi GTS sono altri due scooter elettrici da non sottovalutare, venduti rispettivamente a partire da 2.318 euro e 3.899 euro. Entrambi sono dotati di un motore Bosch da 1500W con batterie da 48V capaci di offrire un’autonomia di 75 km a 45 km/h. Insomma, modelli perfetti per muoversi agilmente nelle grandi città o su distanze brevi.

E come dimenticarsi della Vespa elettrica? L’icona italiana è un portento anche nella versione più sostenibile, aggiornata con display touch da 4,3 pollici, Bluetooth e controlli smart sul manubrio. Con la sua batteria da 4,2 kWh offre poi un massimo di 100 km di autonomia, ma il prezzo sale a minimo 7.199 euro, senza contare gli Ecobonus statali e gli incentivi con rottamazione.

Chi vuole scommettere sul futuro, invece, potrà aspettare lo scooter elettrico Ola S1 Air proposto a oggi a meno di 1.000 euro in India secondo il cambio diretto. In grado di raggiungere 85 km/h con il suo motore da 4,5 kW, è un esemplare da considerare in caso di lancio in Italia.