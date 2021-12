Quanto costa la riparazione di una McLaren 675LT distrutta? La cifra è folle

Tavarish ci ha offerto contenuti interessanti negli ultimi tempi, come l’acquisto delle migliori supercar al prezzo di una Toyota Camry, ma in questo caso documenta una sfida durissima e soprattutto costosa: rimettere in sesto una McLaren 675LT distrutta, comprata due anni fa e adesso pronta per scendere nuovamente in strada.

L’auto venne acquistata da Tavarish Hernandez al prezzo di 80.000 dollari (70.800 dollari al cambio attuale), incidentata ma con danni apparentemente “facili” da risolvere. Ebbene, come spesso accade in queste situazioni, le sorprese sono sorte una volta iniziato lo smontaggio dei pezzi e la successiva analisi più specifica dei danni.

I danni interessavano sia l’anteriore che il posteriore della supercar, ma anche una parte in carbonio del telaio. Inoltre il colpo subito dal retro della vettura è stato così forte da danneggiare anche il cambio e i due turbo. Se ciò non bastasse, l’auto è stata ferma in questo stato per tre anni a seguito dell’incidente, prima di essere acquistata dello youtuber.

Nell’analisi delle spese si scopre però che le parti meccaniche più importanti hanno inciso in maniera piuttosto contenuta sulla somma totale, rispetto alle spese necessarie per sostituire le parti in carbonio. Il telaio frontale, originale McLaren, è costato 3.500 dollari, così come quello posteriore, anche se in questo caso è stato usato il pezzo della 650S, praticamente identico ma che ha richiesto alcune modifiche per adattarsi sulla sorella più pepata. Il cambio è stato invece sostituito con un’unità recuperata dal mercato dell’usato per appena 2.000 dollari.

Le cifre salgono quando si parla di carbonio, come lo splitter anteriore, che ha richiesto l’esborso di 14.000 dollari, mentre per il tetto con presa d’aria, e il relativo condotto che arriva al motore, ha speso un totale di 12.500 dollari.

Anche gli interni personalizzati hanno inciso notevolmente sul conto totale, con una spesa di 17.000 dollari, senza dimenticare la verniciatura celeste con dettagli oro, e i badge da applicare sul cofano, che da solo costa 250 dollari. Questi sono solo alcuni degli elementi elencati da Tavarish nel video, e alla fine di tutto ha speso poco più di 241.000 dollari (circa 213.000 euro), inclusa la vettura incidentata. Ora non gli resta che metterla in vendita online, per recuperare quanto speso e guadagnare qualche decina di migliaia di dollari.

Questo è solo uno dei tanti casi in cui una persona decide di rimettere in sesto un mezzo dato per finito, per poi rivenderlo guadagnandoci: ad esempio, una Bugatti Chiron distrutta da un incendio è stata acquistata per più di 300.000 mila euro.