Quanto costa riparare il gigantesco parabrezza del Tesla Cybertruck?

Fra le caratteristiche peculiari del Tesla Cybertruck vi è senza dubbio il gigantesco parabrezza con annesso un altrettanto mastodontico tergicristallo. Ma quanto costa riparare un'eventuale rottura del cristallo?

Tesla produce il suo pick-up elettrico con un vetro infrangibile ma in ogni caso prima o poi è probabile che possa accadere qualche evento che possa portare a rompere lo stesso parabrezza.

Attenzione però, diversamente del pensiero comune, riparare il Cybertruck potrebbe non essere così costoso e lo si capisce chiaramente dal catalogo dei pezzi di ricambio pubblicato online nella giornata di mercoledì 13 dicembre, in cui vengono elencati tutti i dettagli e i vari costi.

Per quanto riguarda il parabrezza viene indicato un listino di 1900 dollari, che al cambio fanno circa 1700 euro. Si tratta quindi di una cifra non così esagerata tenendo conto della grandezza dello stesso parabrezza. Ovviamente al prezzo del pezzo, (scusate il gioco di parole), va aggiunta la manodopera, ma in ogni caso non dovremmo discostarci di troppo dai 2400 dollari, poco meno di 2200 euro.

Sia chiaro, la cifra non è bassa, tenendo conto che in media cambiare il parabrezza di un'auto “normale” costa attorno ai 500 euro, ma in ogni caso ci saremmo aspettati dei prezzi decisamente più alti alla luce del costo dello stesso Cybertruck.

Per quanto riguarda invece i finestrini infrangibili, la media è di circa 250 euro. Quanto costa invece il gigawiper, il gigantesco tergicristallo del Cybertruck? In questo caso il prezzo, lama inclusa, è di 165 dollari che al cambio fanno circa 150 euro.

Sul listini prezzi non ci sono tutte le parti che compongono il veicolo della casa automobilistica americana, ma senza dubbio il pezzo di ricambio più costoso è l'attuatore dello sterzo anteriore, leggasi 3.300 dollari.

Al suo interno vi si trovano i due motori dello sterzo sull'asse anteriore, componente fondamentale del sistema steer-by-wire, tecnologia presente anche sulle Mazda. Da segnalare infine che, nel caso in cui voleste acquistare un set di pneumatici All-Terrain da 35 pollici modello Goodyear Wrangler Territory RT (285/65 R20), dovrete sborsare ben 1.700 euro.