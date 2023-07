Quanto ci costa riparare le auto dai danni della grandine?

La grandine può causare una vasta gamma di danni alla carrozzeria delle auto, da piccole ammaccature fino ad addirittura veri e propri buchi come vi avevamo mostrato tempo in fa un video di una Tesla Model 3 dilaniata dal maltempo. Secondo la Federazione dei carrozzieri, i costi dei danni provocati dalla grandine possono variare considerevolmente.

Si parte da un minimo di 900 euro per piccoli interventi fino a raggiungere anche i 10.000 euro per auto di grandi dimensioni che hanno subito danni ingenti che, nella maggior parte dei casi, non sono coperti dalle polizze assicurative standard (che assicurazione serve per alberi caduti e grandine?).

La classica RC auto non offre nessun indennizzo in caso di danni provocati da eventi atmosferici come grandinate e nemmeno la polizza Kasko fornisce copertura in tali situazioni.

Se non vogliamo fare come l'uomo disteso sulla sua auto per proteggerla dalla grandine, l'unica alternativa è comprare pacchetti aggiuntivi che coprano gli eventi atmosferici, anche se spesso presentano molte limitazioni a causa dell'aumento dei fenomeni avversi registrati in Italia.

Inoltre i centri indicati dalle compagnie di assicurazione spesso non riescono a gestire il lavoro in tempi ragionevoli poiché agiscono come intermediari che esternalizzano il lavoro a imprese terze. I prezzi con cui vengono retribuite queste compagnie sono spesso poco remunerativi, con conseguenti scelte tecniche riparative che non sono sempre di qualità ottimale.