Quanto costa in Italia rimettere a nuovo una Tesla Model 3 distrutta?

Qualche giorno fa abbiamo parlato di assicurazioni e auto elettriche, con alti costi di riparazione che potrebbero andare a condizionare i prezzi. Ma quanto costa riparare una Tesla Model 3 ad esempio? Ve ne parla lo youtuber italiano Matteo Valenza in un nuovo video.

Nel filmato che trovate in pagina viene raccontata la storia di una Tesla Model 3 incidentata, o per meglio dire semi distrutta, che fortunatamente non ha causato danni agli occupanti. Tuttavia la vicenda è interessante per capire quanto è costata rimetterla a nuovo e quali sono i centri autorizzati per interventi Tesla così approfonditi.

A quanto sembra in Italia ci sono attualmente soltanto cinque Tesla Body Shop in grado di eseguire lavori di questo calibro, e nelle foto in galleria potete vedere con i vostri occhi tutti i danni causati alla vettura. Inoltre Matteo Valenza ci ha anche fornito un inventario dettagliato di tutti i pezzi sostituiti con tanto di prezzi finali, potete dunque "divertirvi" a scoprire cosa è stato cambiato e a che prezzo.

Questo ovviamente può anche farvi fare un'idea generale su quanto costi effettivamente rimettere a nuovo una Tesla incidentata (tenendo bene a mente che i centri specializzati non sono molti, al momento, sul nostro territorio...), anche se la speranza è di non dover mai fronteggiare una situazione simile...