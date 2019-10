Quanto costa ricostruire una Tesla Model 3 incidentata presa all'asta per pochi spiccioli?

Acquistare oggi una nuova Tesla Model 3 in Italia significa spendere almeno 49.500 euro per la variante Standard Range Plus, se invece ne prendessimo una incidentata, magari all’asta, per comprare i pezzi di ricambio su eBay? Quanto spenderemmo in totale?

È l’assurda idea venuta a Rich Benoit, che in realtà su questo ha costruito un vero e proprio format di successo su YouTube - sul canale Rich Rebuilds. Ora è arrivato il momento di vedere quanto si spende per avere una Model 3 rimessa a nuovo, seguendo ovviamente un po’ di consigli “borderline”.

Il buon Rich ha trovato all’asta una Tesla Model 3 Long Range esattamente come la desiderava, dal prezzo alquanto ridicolo rispetto a un veicolo nuovo di fabbrica. Ovviamente parliamo di un mezzo non adatto a scendere subito in strada, da rifinire con parti nuove oppure usate, ma comunque da sostituire.

Quella che sembra un’idea folle è in realtà una grande genialata se portata avanti con grande pazienza. Il costo totale di tutta questa epopea, grazie anche a eBay, è stato infatti inferiore all’acquisto di una qualsiasi auto usata del 2018 con 4.000 km sul contachilometri, non vi anticipiamo più nulla però e vi lasciamo guardare il video, in lingua inglese e lungo più di 20 minuti, tempo però che vale la pena spendere.